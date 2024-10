E' successo ieri in tarda serata

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti nella tarda serata di ieri, 11 maggio, alle ore 22.40 circa per l’ incendio di un’ autovettura in via S. Jemma a Vibo Valentia.

La vettura, di proprietà di un sacerdote di una parrocchia di Vibo, ha subito ingenti danni.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri.