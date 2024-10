Vibo Valentia, tutto pronto per la prima edizione della Corsa di Babbo Natale

Quasi 5 km passeggiando per il centro della città colorando le vie di Vibo Valentia di rosso Natale, di allegria, di spirito natalizio ed anche di sano agonismo. Tutto questo, e anche altro, sarà la prima edizione della Corsa di Babbo Natale, in programma mercoledì 26 dicembre 2018. Una gara alla quale si potrà partecipare vestiti da Babbo Natale o anche più semplicemente indossando il cappellino rosso.

L’evento è ideato e organizzato dal Comitato Provinciale Asi in collaborazione con l’associazione Conoscere Jonadi e con il patrocinio del Comune. Si tratta di una divertente e gara competitiva e non competitiva che partirà alle 10 da via Piazza Martiri d’Ungheria, dove sarà posta anche la linea dell’arrivo. La Corsa di Babbo Natale è anche l’ultima gara del 2018 inserita nel calendario invernale della Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera).

L’iscrizione per i non agonisti potrà essere effettuata il giorno stesso, a partire dalle ore 9, presso il gazebo che sarà allestito appositamente. La camminata non agonistica è aperta e accessibile a tutti, anche a persone con diversa abilità e ai genitori con bambin in passeggino, senza limiti di età. Per questo motivo il circuito è completamente pianeggiante.

Alla buona riuscita della gara contribuiranno, con i loro volontari, anche le associazioni ViboInsieme, Valentia e Prociv Augustus. Al termine della gara , le premiazioni.