Calabria, donna precipita in una scarpata: salvata dai Vigili del Fuoco – FOTO

Nella mattinata odierna, i Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia sono stati impegnati nelle operazioni di recupero di una donna che, per cause in corso di accertamento, è precipitata in una scarpata. L’intervento è avvenuto intorno alle ore 10:20 in località Timpa Janca, lungo l’ex SS 522 che collega Pizzo a Vibo Marina. A seguito della richiesta di soccorso pervenuta tramite il Numero Unico di Emergenza (N.U.E.), una squadra del Distaccamento di Vibo Marina è intervenuta tempestivamente via terra, mentre una seconda squadra ha raggiunto la zona via mare con il mezzo nautico in dotazione.

Il recupero con la squadra SAF e le operazioni di soccorso

Considerata la particolare complessità dello scenario operativo, è stata inoltre inviata la squadra S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale), che ha raggiunto la donna, precipitata a circa 40 metri di profondità, accertando che si trovava in discrete condizioni di salute.

Sono quindi iniziate le delicate operazioni di recupero. Grazie all’impiego dell’Autoscala e all’esecuzione di manovre di derivazione S.A.F., la donna è stata riportata in sicurezza sul piano stradale. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle ore 13:00 con l’affidamento della persona recuperata al personale sanitario del 118 per le cure e gli accertamenti del caso.