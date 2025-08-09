Vibonese, Esposito: ‘Con la Reggina una sfida che ci emoziona’

Subito dopo l’ufficializzazione del calendario, diversi sono stati i commenti dei diretti interessati. Tra questi, nella pagina ufficiale del club, quello del tecnico della Vibonese Raffaele Esposito: “Il calendario ci mette subito alla prova con i derby. Alla quarta giornata andiamo a Lamezia contro il Sambiase, poi avremo il Vigor Lamezia in casa a novembre. Sono partite che vanno oltre i tre punti: si giocano per l’orgoglio, per la storia, per la passione della nostra gente. I derby in Calabria non si possono mai sottovalutare”.

L’incontro con la Reggina

“Alla terza giornata arriva la Reggina al Luigi Razza. È una partita che emoziona tutti noi, contro una squadra che ha fatto la storia del calcio italiano. Sarà una sfida affascinante, davanti a un pubblico che si preannuncia delle grandi occasioni. Dovremo farci trovare pronti”.

“È un girone competitivo con Piazze di tradizione come Messina, Acireale, Palermo, le due campane e poi la Nissa che insieme alla Reggina sono, sulla carta, le squadre da battere. Ci sono tante trasferte insidiose, dalla Sicilia alla Campania. Dovremo essere bravi a fare punti anche lontano da casa, ma il nostro fortino sarà il Luigi Razza.

Chiedo ai nostri tifosi di starci vicino fin dalla prima giornata. Il loro sostegno sarà fondamentale, soprattutto nelle sfide più importanti. Insieme possiamo vivere una stagione da protagonisti. Forza Vibonese!”