Vibonese-Reggina: l’iniziativa della società rossoblu per tutti i bambini fino a 10 anni

“US Vibonese Calcio, in risposta alle numerose richieste pervenute dai propri sostenitori, è lieta di comunicare una importante decisione a favore delle famiglie e dei giovani tifosi.

A partire dalle prossima gara casalinga contro la Reggina, tutti i bambini fino a 10 anni potranno accedere gratuitamente a tutti i settori dello stadio: Tribuna, Curva e Settore Ospiti.

Questa iniziativa nasce dalla volontà della società di avvicinare sempre più i giovani al mondo del calcio e di sostenere le famiglie che desiderano condividere la passione rossoblù con i propri figli“.