Viceministro in visita a Reggio. Spirlì: ‘Puntiamo al Porto di Gioia Tauro e al Ponte sullo Stretto’

Il viceministro alle infrastrutture e mobilità sostenibili è arrivato a Reggio Calabria. Nella due giorni che lo ha visto protagonista, sono state diverse le tappe di Alessandro Morelli. Nella serata di ieri l’aeroporto dello Stretto e, nella giornata di oggi, il porto di Gioia Tauro e la Camera di Commercio di Reggio Calabria. Nel suo tour reggino, il viceministro è stato accompagnato dalle massime autorità regionali, il presidente facente funzioni Nino Spirlì e l’assessore regionale Domenica Catalfamo.

“Siamo qui per segnalare la vicinanza del Governo in un momento così importante anche per via del Recovery Fund, a cui si lega il futuro di Gioia Tauro, di Reggio e della Calabria – ha detto il viceministro Morelli. Le infrastrutture calabresi sono importanti e fondamentali per l’Italia e l’Europa. Se vengono considerate come semplici realtà locali, si perde l’obiettivo. Mi auguro possa esserci un cambio di passo nella considerazione di queste realtà.

Porterò nel mio zaino – ha aggiunto – i compiti da fare anche relativi al porto di Gioia, che è uno dei porti più importanti d’Europa. Oggi è il primo porto di passaggio dall’est, dopo Suez; domani sarà il primo scalo a disposizione del continente africano. Speriamo cresca per dare all’Europa il primo polo logistico per l’Africa. Il grande passo culturale da fare è questo: che si possa parlare delle infrastrutture calabresi come necessarie per l’Europa. È evidente – ha spiegato ancora Morelli – che sul commissariamento bisogna fare passi avanti. Dobbiamo guardare ai prossimi decenni: il porto ha bisogno di capire le sue vocazioni di sviluppo e, per farlo, serve un rapporto continuo anche delle stesse Autorità portuali”.