Photored a Reggio, Azzarà: ‘Danno d’immagine ed economico alla città”

"Qualcuno avrebbe dovuto quantomeno chiedere le dimissioni al comandante Zucco e a quanti hanno responsabilità nella vicenda photored" le parole di Azzarà

“Vicenda photored. Per la seconda volta l’amministrazione comunale di Reggio Calabria viene battuta due a zero, perché c’è stata una prima istanza davanti all’autorità giudiziaria e in appello il comune di Reggio Calabria ha perso. E i ricorrenti cittadini di Reggio Calabria hanno avuto ragione nel dire che il comune, nel combinare una sanzione a proposito delle violazioni del passaggio con il rosso avevano perfettamente ragione”.

Inizia così, in un video pubblicato sui propri canali social, la denuncia di Nuccio Azzarà, che prosegue:

“Mi domando, di fronte a un caso così eclatante, sentire le parole del comandante Zucco, il quale è andato in televisione a spiegarle a tutti i cittadini dicendo che tutto sommato da questo momento in poi, da quando la Cassazione ha detto che per ogni installazione necessita l’adozione di una delibera del Consiglio Comunale, possono passare in cavalleria cose di questo tipo? Può essere che non ci sia nessuno che stigmatizzi il comportamento del comandante di quanti hanno esposto l’amministrazione al pubblico ludibrio? E non solo questo, quanto è costata questa operazione cioè il voler andare in causa la prima e la seconda volta? Quanto è stato il mancato introito e quante invece sono state le spese da sopportare, quanto è costata a tutti noi questa operazione? È plausibile un fatto di questo tipo?”.

Il ruolo dei vigili urbani e le critiche all’amministrazione

“Tralasciando che il volto di questa amministrazione, in questi 12 anni, si è assolutamente contraddistinto per l’effetto sanzionatorio e l’effetto cassa prodotto dall’azione dei nostri vigili urbani. I quali non hanno nessuna responsabilità personale in questo. Però se si dà un’impostazione a un corpo di polizia municipale, e questa impostazione va solo ed esclusivamente in questa direzione, e i vigili urbani sono le persone in questo momento in città le più “malviste” per questo tipo di volto inconcepibile inconciliabile con un’amministrazione equa con un’amministrazione che sia all’altezza della situazione”.

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