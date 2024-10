‘Non abbandonateci’: il video denuncia di Gennaro Calabrese, Enzo Salvi e Maurizio Mattioli

Il divertente videoclip “Non abbandonateci“, girato presso l’agriturismo “La Tenuta dei Piani” ad Ostia, montaggio e regia portano la firma della bravissima Francesca Esposito, vede protagonisti tre attori amatissimi dal Bel Paese e che, con la loro ironia pungente ma sana, sollecitano il Governo a non dimenticarsi degli attori e di tutti gli operatori dello spettacolo che devono inevitabilmente essere aiutati a ripartire.

Nei panni del premier Giuseppe Conte, l’istrionico comico e imitatore reggino Gennaro Calabrese entusiasta di fare parte di un progetto, che, nato da una idea di Enzo Salvi, vuole restituire all’Italia ricca di arte, cultura e bellezza, la dignità che merita.

“Il Coronavirus, in questi mesi, ha purtroppo stravolto la nostra vita, fermato il nostro lavoro e, oggi più che mai, il Governo deve sostenere la cultura, l’arte, i teatri – afferma l’attore Calabrese – Insieme ad Enzo e Maurizio denunciamo l’attuale situazione del settore invitando chi di dovere, a rivedere eventualmente, nelle Regioni dove il Covid-19 è stato arginato, limitazioni e a sostenere concretamente con aiuti economici, gli organizzatori di eventi di tutta Italia. Oggi, la gente ha paura di andare a teatro o partecipare a qualsiasi evento culturale e i promoter non rischiano né investono su spettacoli che per le restrizioni imposte, riducono i numeri di presenze. Tutto il nostro settore è ko: il fonico, l’addetto alle luci, lo scenografo, i costumisti ne risentono quanto l’attore della mancanza di lavoro. Il Covid-19 non ha bloccato solo gli attori ma tutte le maestranze che lavorano dietro il palco, dietro un set cinematografico, dietro un live. Adesso, è necessaria una ripresa e che sia una ripresa per tutto il Paese”.