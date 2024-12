Reggio, la magia del Natale a Piazza De Nava: sarà un palcoscenico luminoso grazie al video mapping 3D

Le luminarie work in progress, l’albero in Piazza Duomo pronto per essere acceso ed i villaggi di Natale pronti per essere inaugurati. Le festività 2024 a Reggio Calabria si preannunciano davvero magiche e, nel corso della presentazione del calendario, l’amministrazione comunale aveva lasciato la porta aperta a delle sorprese. L’obiettivo? Creare un’atmosfera magica, che unisca tradizione e innovazione, che avvolga la città per tutto il mese di dicembre e fino all’Epifania.

Mentre cresce l’attesa per l’appuntamento dell’8 dicembre, si apprendono ulteriori dettagli su quella che sarà la programmazione ed alcune novità davvero esclusive. Per la “neo-nata” Piazza De Nava, ad esempio, il Comune ha scelto di mettere in campo l’installazione di uno spettacolare video mapping.

Il video mapping 3D a Piazza De Nava

Con un investimento di 140 mila euro, l’iniziativa fa parte del progetto “Reggio Città Natale 2024”, pensato per attrarre sia i cittadini reggini che i numerosi turisti che sceglieranno la città dello Stretto per trascorrere le festività natalizie, complice anche l’organizzazione del Capodanno Rai. L’installazione, inedita in città, promette di offrire uno spettacolo suggestivo, in grado di trasformare Piazza De Nava in un vero e proprio palcoscenico luminoso e colorato, capace di raccontare la magia del Natale.

La magia del Natale 2024 in città

Piazza De Nava, recentemente ristrutturata, è divenuta il cuore pulsante di Reggio Calabria ed al tempo stesso una cornice ideale per eventi di grande impatto visivo. L’installazione di video mapping, infatti, non solo metterà in luce le tradizioni natalizie, ma esalterà anche la bellezza della piazza.

Ma di cosa si tratta? È una tecnologia che consente di proiettare immagini e video in movimento su superfici tridimensionali, creando un effetto dinamico e interattivo. In questo caso, i protagonisti dello spettacolo saranno i classici personaggi del Natale: Babbo Natale, la Befana, gli elfi, ma anche le renne e le tradizionali scene che raccontano la nascita di Gesù. Questi elementi si mescoleranno a storie fantastiche, ricreando atmosfere di sogno che cattureranno l’immaginazione di grandi e piccini.

Le luci, i suoni e le immagini si fonderanno in un racconto che esalta le tradizioni natalizie ma al tempo stesso guarda al futuro, offrendo una visione moderna e innovativa di un evento che affonda le radici nella storia e nella cultura.

L’installazione è stata pensata per integrarsi perfettamente con le altre iniziative natalizie che si terranno in città, creando una rete di eventi che renderanno il Natale reggino ancora più speciale. Mercatini, concerti, villaggi e iniziative per bambini si affiancheranno a questo straordinario spettacolo, creando un’atmosfera di festa che coinvolgerà tutti i sensi.