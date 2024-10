Vittime del Coronavirus: a Reggio un minuto per piangere, per ricordare – VIDEO

“Un minuto per piangere i nostri fratelli scomparsi, per unirci al dolore delle famiglie, per stringerci in un unico abbraccio da nord a sud.

Un minuto per ricordarci come eravamo, cosa eravamo diventati, cosa non dobbiamo più essere. Un minuto per non dimenticare l’importanza di un abbraccio, di un saluto, di un sorriso”.