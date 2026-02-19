Vigor Lamezia-Reggina: cresce ancora il numero nel settore ospiti. Il dato attuale

I tifosi della Reggina non mancheranno all’appuntamento con la trasferta di Lamezia, dove gli amaranto sono chiamati a riscattare immediatamente il pareggio contro il Messina. La necessità di una vittoria è palpabile e i punti persi nel derby pesano sulla classifica, anche se tutti si sono dichiarati pronti a lottare fino alla fine.

Al momento sono già stati acquistati oltre 450 biglietti e altri 50 occupati nel settore di tribuna, numeri destinati a crescere nei prossimi giorni, grazie alla grande mobilitazione dei tifosi. Il sostegno dei supporters, che non vogliono far mancare la loro presenza, è una spinta importante per la squadra, che ha bisogno del massimo supporto per non perdere terreno nella corsa al primo posto. Ricordiamo che a questi numeri si aggiungeranno gli Under 14 che hanno l’ingresso gratuito.