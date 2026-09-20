Vigor Lamezia-Reggina: le formazioni ufficiali. Marchionni con l’attacco pesante
Rimangono fuori Rosario Girasole, Alma e Rotulo
20 Settembre 2026 - 14:08 | di Michele Favano
Agli ordini del signor Luca Tuderti della sezione di Reggio Emilia, coadiuvato dai guardalinee Monelli e D’Orto della sezione di Busto Arsizio, Vigor Lamezia e Reggina scenderanno in campo nelle seguenti formazioni.
VIGOR LAMEZIA: Sabella, Gomez, Casalongue, Simonetta, Provazza, Maimone, Cantoro, Ciriello, Sanzone, Ranieri, Simonetta. In panchina: Marano, Errico, Diop, Ordonez, Mazza, Borriello, D’Oppido, Stoyanov, Federico. Allenatore: Vargas.
REGGINA: Lagonigro; Baldan, Lancini, Fazio; Baggi, Acquadro, Abonckelet, Rossetti, Toscano; Jallow, Magrassi. In panchina: Madia, Girasole D., Girasole R., Specker, Laaribi, Macrì, Porcino, Rotulo, Alma. Allenatore: Marchionni.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie