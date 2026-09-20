City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Vigor Lamezia-Reggina: le formazioni ufficiali. Marchionni con l’attacco pesante

Rimangono fuori Rosario Girasole, Alma e Rotulo

20 Settembre 2026 - 14:08 | di Michele Favano

Reggina Andrea Magrassi esultanza ()

Agli ordini del signor Luca Tuderti della sezione di Reggio Emilia, coadiuvato dai guardalinee Monelli e D’Orto della sezione di Busto Arsizio, Vigor Lamezia e Reggina scenderanno in campo nelle seguenti formazioni.

VIGOR LAMEZIA: Sabella, Gomez, Casalongue, Simonetta, Provazza, Maimone, Cantoro, Ciriello, Sanzone, Ranieri, Simonetta. In panchina: Marano, Errico, Diop, Ordonez, Mazza, Borriello, D’Oppido, Stoyanov, Federico. Allenatore: Vargas.

REGGINA: Lagonigro; Baldan, Lancini, Fazio; Baggi, Acquadro, Abonckelet, Rossetti, Toscano; Jallow, Magrassi. In panchina: Madia, Girasole D., Girasole R., Specker, Laaribi, Macrì, Porcino, Rotulo, Alma. Allenatore: Marchionni.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

RegginaReggio Calabria Calcio
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?