Vigor Lamezia-Reggina: le formazioni ufficiali. Diverse novità nell’undici amaranto
Macrì va in tribuna, Porcino titolare
22 Febbraio 2026 - 14:01 | Redazione
Le formazioni ufficiali di Vigor Lamezia-Reggina, gara valida per la 25ª giornata del campionato di Serie D girone I:
VIGOR LAMEZIA (4-3-3): Iannì; D’Anna, Del Pin, Sanzone, Montebugnoli; Andreassi, Maimone, Marigosu; Ordonez, Cosendey, Catalano. All. Mancini
A disposizione: Sabella, Errico, Simonetta, Pagano, Morelli, Capece, Staiano, Amendola, Pussetto
REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Lanzillotta, R. Girasole, D. Girasole, Porcino; Salandria, Fofana; Palumbo, Mungo, Ferraro, Di Grazia. All. Torrisi
A disposizione: Summa, Adejo, Distratto, Desiato, Bevilacqua, Ragusa, Laaribi, Guida, Sartore.
Arbitro: Cataldo Zito (Rossano). Assistenti: Greta Pasquesi (Rovigo), Michele Troina (Genova)