Vigor Lamezia-Reggina: prevendita al via nel settore ospiti
Si punta al pienone. I tifosi amaranto hanno già iniziato a mobilitarsi
18 Febbraio 2026 - 18:09 | Redazione
Al via la prevendita del settore ospiti dello stadio “Guido D’Ippolito” di Lamezia Terme. I biglietti possono essere acquistati presso il rivenditore Bcenters via sbarre centrali 260, 89133 Reggio Calabria oppure on line circuito Etes. I tifosi della Reggina potranno acquistare il proprio titolo di ingresso esclusivamente nei settori Ospiti o Tribuna Laterale e Parterre. Sarà possibile acquistare i biglietti anche presso la biglietteria dello Stadio Guido D’Ippolito anche nella giornata di domenica 22 febbraio.
Biglietto Intero € 10,00 + € 1 di commissione.
Gratis under 14