Reggina: il programma degli allenamenti, torna la doppia seduta

Oggi e domani aperto a tutti, da giovedi si chiudono i cancelli del S. Agata

17 Febbraio 2026 - 11:10 | Comunicato

Campo S Agata

AS Reggina 1914 comunica il programma degli allenamenti dal 17 al 21 febbraio presso il Centro Sportivo Sant’Agata:

martedì 17/02: ore 14.30
mercoledì 18/02: prevista doppia seduta ore 10 e ore 14.30
giovedì 19/02: ore 10
venerdì 20/02: ore 10
sabato 21/02: ore 10

Le sessioni di allenamento previste per martedì e mercoledì si svolgeranno a porte aperte.

