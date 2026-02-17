Reggina: il programma degli allenamenti, torna la doppia seduta
Oggi e domani aperto a tutti, da giovedi si chiudono i cancelli del S. Agata
17 Febbraio 2026 - 11:10 | Comunicato
AS Reggina 1914 comunica il programma degli allenamenti dal 17 al 21 febbraio presso il Centro Sportivo Sant’Agata:
martedì 17/02: ore 14.30
mercoledì 18/02: prevista doppia seduta ore 10 e ore 14.30
giovedì 19/02: ore 10
venerdì 20/02: ore 10
sabato 21/02: ore 10
Le sessioni di allenamento previste per martedì e mercoledì si svolgeranno a porte aperte.