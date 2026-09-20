Vigor Lamezia-Reggina: campo impraticabile, sopralluogo di arbitro e due capitani. Attesa la decisione – FOTO
Piove meno ma il terreno di gioco è una enorme pozzanghera d'acqua
20 Settembre 2026 - 15:01 | Redazione
Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto su Lamezia e in questo momento arbitro e due capitani stanno effettuando il sopralluogo all’interno del rettangolo di gioco che ad ora è assolutamente impraticabile. Si attenderanno almeno minuti per decidere con un nuovo sopralluogo se iniziare il match su un terreno che dovrà essere nuovamente squadrato e pieno zuppo di acqua. Vedremo se il direttore di gara attenderà o deciderà nell’immediato.
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