Vigor Lamezia-Reggina: campo impraticabile, sopralluogo di arbitro e due capitani. Attesa la decisione – FOTO

Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto su Lamezia e in questo momento arbitro e due capitani stanno effettuando il sopralluogo all’interno del rettangolo di gioco che ad ora è assolutamente impraticabile. Si attenderanno almeno minuti per decidere con un nuovo sopralluogo se iniziare il match su un terreno che dovrà essere nuovamente squadrato e pieno zuppo di acqua. Vedremo se il direttore di gara attenderà o deciderà nell’immediato.