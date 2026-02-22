Vigor Lamezia-Reggina: come e dove vedere la partita degli amaranto
Al D'Ippolito sarà sold out il settore riservato ai tifosi reggini
22 Febbraio 2026 - 00:51 | Redazione
Proseguire la striscia di imbattibilità ma tornando a vincere dopo il pareggio interno con il Messina. La Reggina se vuole continuare la sua scalata alla prima posizione deve conquistare i tre punti e sperare in qualche passo falso delle dirette concorrenti.
Come e dove vedere la partita
Sui canali 77 e 677 del digitale terrestre Calabria
Sulla App ufficiale di ReggioTv
Sulla pagina Facebook di ReggioTv
In streaming su www.reggiotv.it e on demand