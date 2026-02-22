Vigor Lamezia-Reggina: la probabile formazione amaranto

Nonostante qualche difficoltà evidenziata nell’ultimo periodo, mister Torrisi non vuol sentir parlare di calo e anche in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’incontro con la Vigor Lamezia, il tecnico ha ribadito con forza le qualità del gruppo e la voglia di arrivare fino in fondo. Nonostante questo, è possibile che nell’undici iniziale da opporre ai lametini, possa esserci qualche novità rispetto al solito.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro; Lanzillotta, Rosario Girasole, Domenico Girasole, Porcino; Laaribi, Fofana; Palumbo (Ragusa), Mungo, Di Grazia; Ferraro. All. Torrisi