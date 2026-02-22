Serie D: da seguire Savoia-Nissa, la Reggina a Lamezia. Il programma e la classifica
Gli amaranto devono vincere e aspettare buone notizie dagli altri campi
22 Febbraio 2026 - 00:37 | Redazione
Dieci giornate alla fine del campionato e soprattutto in testa tutto è ancora da decidere. La Nissa contro il Savoia gioca uno dei primi tre big match in programma per le prossime quattro partite, mentre la Reggina renderà visita alla Vigor Lamezia. Compito più agevole per la Nuova Igea in casa con il Paternò.
Il programma della giornata
Athletic Palermo – Gela
Acireale – Milazzo
Vibonese – Gelbison
Messina – Sambiase
Nuova Igea – Paternò
Ragusa – Favara
Sancataldese – Enna
Savoia – Nissa
Vigor Lamezia – Reggina
La classifica
- Nuova Igea 46
- Savoia 46
- Nissa 45
- Athletic Palermo 44
- Reggina 44
- Milazzo 38
- Gela (-1) 36
- Gelbison 36
- Sambiase 33
- Vigor Lamezia 31
- Enna 27
- Vibonese 26
- Messina 22
- Sancataldese 21
- Ragusa 21
- Acireale (-1) 20
- Favara 20
- Paternò 14