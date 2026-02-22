City Now

Serie D: da seguire Savoia-Nissa, la Reggina a Lamezia. Il programma e la classifica

Gli amaranto devono vincere e aspettare buone notizie dagli altri campi

22 Febbraio 2026 - 00:37 | Redazione

Mohamed Laaribi Reggina ()

Dieci giornate alla fine del campionato e soprattutto in testa tutto è ancora da decidere. La Nissa contro il Savoia gioca uno dei primi tre big match in programma per le prossime quattro partite, mentre la Reggina renderà visita alla Vigor Lamezia. Compito più agevole per la Nuova Igea in casa con il Paternò.

Il programma della giornata

Athletic Palermo – Gela

Acireale – Milazzo

Vibonese – Gelbison

Messina – Sambiase

Nuova Igea – Paternò

Ragusa – Favara

Sancataldese – Enna

Savoia – Nissa

Vigor Lamezia – Reggina

La classifica

  1. Nuova Igea 46
  2. Savoia 46
  3. Nissa 45
  4. Athletic Palermo 44
  5. Reggina 44
  6. Milazzo 38
  7. Gela (-1) 36
  8. Gelbison 36
  9. Sambiase 33
  10. Vigor Lamezia 31
  11. Enna 27
  12. Vibonese 26
  13. Messina 22
  14. Sancataldese 21
  15. Ragusa 21
  16. Acireale (-1) 20
  17. Favara 20
  18. Paternò 14

