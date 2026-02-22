Reggina, Il DG Praticò: ‘Voglio pensare che oggi sia stato solo un incidente di percorso. Fatti passi indietro’

A fine partita l’analisi del DG Praticò ai microfoni di radio Febea: “C’è molta delusione, si è fatto un passo indietro sotto l’aspetto del gioco e della personalità. Un discreto primo tempo e basta, queste sono partite da vincere. Non possiamo più cambiare il risultato della partita e quindi dopo una analisi attenta bisogna pensare alla prossima. Sono dispiaciuto per avere visto un passo indietro che non possiamo permetterci. In undici contro dieci mi aspettavo un’altra reazione. Testa bassa e pedalare. Dopo un primo tempo discreto e qualche fallo in area non fischiato, ma non è una giustificazione, una seconda parte decisamente poco bella.

Leggi anche

Adesso è importante capire quali siano le problematiche di ogni calciatore, approfondirle. Non possiamo in questa fase del campionato andare indietro sul piano dell’atteggiamento. La Vigor Lamezia ha avuto più voglia di vincere, a noi questa è mancata. Non ho visto la fame che mister Torrisi ha sempre inculcato alla squadra. I numeri non mentono, si segna a fatica, ma il campionato è ancora aperto. Bisogna recuperare forze ed energie psicofisiche, voglio pensare che oggi sia stato solo un incidente di percorso, anche perchè i sacrifici che stiamo facendo sono tanti. I pagamenti? E’ stata una svista quella delle 1500 euro, è stato un errore e prenderemo provvedimenti verso chi lo ha commesso. I calciatori? Tutti pagati in anticipo, addirittura la società ha prodotto anche le liberatorie del settore giovanile che non sono neanche dovute”.