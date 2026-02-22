Reggina, Torrisi: ‘Ci siamo imborghesiti. Chi non crede nel progetto va fuori’

Il commento alla partita del tecnico Torrisi a radio Febea: “La Vigor Lamezia ha vinto la partita con merito. Hanno dimostrato più voglia e carattere. Dobbiamo avere contezza di quello che si è fatto e soprattutto di quello che si doveva fare per atteggiamento e individualità. Abbiamo cercato di stimolare di più l’uno contro uno, nel primo tempo siamo arrivati in area con qualità. Troppa sufficienza nella ricerca del gol, tacco e punta e con questo atteggiamento non ne segni. Ci siamo imborghesiti e così l’avversario non ti fa vedere la palla. Non abbiamo vinto duelli neppure con la superiorità numerica, c’è poco da dire, solo fare un bagno di umiltà. Se non si hanno le palle in alcune circostanze si rischia di perdere le partite così come è successo oggi.

Leggi anche

Serve un reset a livello mentale, chi non si allinea guarderà la partita dalla tribuna. Non mi posso permettere musi lunghi se qualcuno gioca poco, noi abbiamo bisogno di positività. Giuliodori? Si è scelto di giocare con l’Over a sinistra. Di Grazia ha avuto un risentimento muscolare, a Palumbo volevo dare continuità dopo la prestazione e il gol con il Messina. Abbiamo giocato bene nel primo tempo, poi qualche scelta sbagliata come tanti suoi compagni. Ci sono 27 punti in palio, ma sono conquistabili solo se cambi l’atteggiamento. Alcune volte siamo stati fortunati e non possiamo sperare sempre che qualcuno ci prenda per i capelli. Adesso bisogna capire chi ci crede e chi no, in campo andrà solo chi ha la mente concentrata sull’obiettivo, chi no sta fuori”.