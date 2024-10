Villa Cordon Bleu: un vaggio tra sapori e melodie con l’Executive Chef Giuseppe Stilo

Siete pronti per un’esperienza culinaria straordinaria? Villa Cordon Bleu vi invita a una serata speciale che combina la delizia gastronomica con il piacere della musica dal vivo. Segnate sul calendario il 27 giugno 2024, una data imperdibile per tutti i buongustai e gli amanti della musica.

Una serata con l’Executive Chef Giuseppe Stilo

Al timone della cucina di Villa Cordon Bleu, l’Executive Chef Giuseppe Stilo vi guiderà in un viaggio sensoriale attraverso sapori unici e sofisticati. Con una carriera ricca di esperienze ed una passione per la cucina innovativa, Chef Stilo ha saputo conquistare il palato di molti grazie alla sua maestria e alla sua capacità di trasformare ingredienti semplici in opere d’arte culinarie.

La splendida location dei Fratelli Macheda

A pochi chilometri da Reggio Calabria e a due passi dal mare, Villa Cordon Bleu è una delle più rinomate location per eventi della zona, gestita con cura e passione dai Fratelli Macheda. La villa vi accoglie in spazi raffinati, dove eleganza e comfort si fondono in un ambiente perfetto per ogni occasione speciale. Immersa in uno splendido e rigoglioso giardino mediterraneo, la villa dispone anche di un’area con piscina, ideale per rilassarsi e godere della tranquillità del verde circostante.

Il menù dell’evento

La serata inizierà con un raffinato Entrée di Benvenuto, un soufflé di patate e polpo su pesto di pistacchi, un inizio perfetto per stimolare l’appetito.

L’antipasto sarà un trionfo di sapori del mare, con:

Gambero in camicia di zucchina, una combinazione delicata e sorprendente;

Seppia, rucola e pompelmo, un piatto fresco e aromatico;

Scrigno di tonno con violetta di Calabria e caciocavallo di Ciminà, una fusione perfetta tra tradizione e innovazione.

Per il primo, saranno serviti paccheri allo spada con pesto di pistacchio, bergamotto Reggino e pomodorini confit. Questo piatto promette di essere un’esplosione di sapori mediterranei, esaltati dall’equilibrio perfetto degli ingredienti.

Il secondo e il contorno prevedono una darna di spigola alla brace, accompagnata da una vellutata di carote e zenzero ai frutti rossi e una insalatina in osmosi di cetrioli, un piatto che celebra la freschezza e la qualità delle materie prime.

Per concludere in dolcezza, il dessert sarà un gelato di pistacchio e stracciatella, una delizia cremosa e irresistibile.

Tutto questo per soli 55€, inclusi vino, acqua, bibite e caffè.

Per informazioni e prenotazioni, contattate il numero 3392800515. I posti sono limitati, quindi affrettatevi a riservare il vostro tavolo!