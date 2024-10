Villa San Giovanni – Al “Nostro – Repaci“ tre giorni di Open Days

Alle giornate di “Open Days“ sarà presente anche personale tecnico e amministrativo che, a richiesta, supporterà i genitori per l’iscrizione on line.

Si svolgeranno mercoledì 18 dicembre 2019, sabato 11 gennaio 2020 e 25 gennaio 2020, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, le giornate di Open Days – Porte aperte all’Istituto d’Istruzione Superiore “Nostro – Repaci“ di Villa San Giovanni. Si potranno visitare la sede del Liceo ”Nostro” di via Zanotti Bianco e la sede dell’ITE “Repaci” di via Mons. Bergamo pal. Ranieri, ubicate in zona centrale e facilmente raggiungibili con i mezzi di trasporto pubblici, attrezzate di Lim nelle Aule didattiche, di Laboratori e Sala proiezioni e conferenze.

Tre pomeriggi di attività laboratoriali di orientamento per i giovani studenti che si apprestano a una scelta difficile, quella della scuola secondaria di secondo grado che li preparerà al futuro, da affrontare sicuramente seguendo le proprie attitudini e inclinazioni, ma senza trascurare gli sbocchi professionali e lavorativi. L’offerta formativa del “Nostro – Repaci” è molto ampia e variegata; i ragazzi potranno scegliere il corso di studi che prediligono tra il Liceo Classico, Linguistico, Scientifico, Scienze applicate, Sportivo, Scienze umane, Economico sociale, e l’Istituto Tecnico Economico –Amministrazione, Finanza e Marketing.

La Dirigente prof.ssa Maristella Spezzano, i docenti e gli studenti dell’Istituto nelle tre giornate di Open Days accoglieranno gli studenti e i loro genitori; illustreranno le attività didattiche, i piani di studio, l’ampliamento dell’offerta formativa, gli sbocchi professionali e le strutture, attrezzature e servizi, e le molte opportunità offerte dall’Istituto, che è anche centro di preparazione Esami Cambridge English, è accreditato come sede di esami AICA per il rilascio della certificazione ECDL, partecipa a progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo e dal MIUR, aderisce a Reti di scuole e collabora con Enti esterni.

Polo culturale sul territorio dell’hinterland villese e snodo formativo territoriale del Piano Nazionale Scuola Digitale, il “Nostro – Repaci” dà una solida formazione culturale, professionale e umana, è una scuola d’eccellenza, un laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica e tecnologica, aperta al dibattito sulle grandi questioni civili ed etiche; pone tra i principali traguardi formativi l’educazione alla tolleranza, alla cittadinanza europea e all’inclusione sociale.

Numerosi sono i progetti inseriti nel PTOF per il prossimo anno scolastico 2020/2021: corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazioni linguistiche e informatiche, potenziamento disciplinare di Biomedicina, Progettazione digitale, Lingua tedesca, Diritto, visite guidate sul territorio, viaggi studio e viaggi d’istruzione, incontri con esponenti del mondo della cultura e della ricerca scientifica, Robotica, Giochi sportivi studenteschi, Attività Sportive praticate nella moderna e attrezzata Palestra, partecipazione a Concorsi culturali, Certamina di lingue classiche, Olimpiadi di Italiano, di Astronomia, di Scienze naturali, di Filosofia, Laboratori teatrale, musicale, multimediale per la valorizzazione delle Eccellenze.

Alle giornate di “Open Days“ sarà presente anche personale tecnico e amministrativo che, a richiesta, supporterà i genitori per l’iscrizione on line. Le sedi potranno anche essere visitate, previo appuntamento, tutti i giorni fino al 31 gennaio 2020, ultimo giorno utile per l’iscrizione on line.

Vi aspettiamo numerosi mercoledì 18 dicembre 2019, sabato 11 gennaio 2020 e 25 gennaio 2020 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 presso la sede del Liceo ”Nostro” di via Zanotti Bianco e presso la sede dell’ITE “Repaci” di via Mons. Bergamo pal. Ranieri.