Villa S. G.: l’Istituto ‘Nostro-Repaci’ conquista il secondo posto nazionale Dama Italiana

Un risultato d’eccellenza quello ottenuto dalla squadra di Dama Italiana dell’Istituto “L. Nostro – L. Repaci” di Villa San Giovanni (RC), che ha conquistato il secondo posto nella 35^ fase nazionale dei Giochi Giovanili Scolastici, categoria Juniores, svoltasi a Misano Adriatico (RN) dal 16 al 18 maggio 2025.

I protagonisti di questo successo – Gianluca Abruzzini (classe 5^I), Domenico Arcidiacono (classe 5^E) e Nunzio Romeo (classe 5^I) – hanno totalizzato 14,36 punti in una competizione che ha visto la partecipazione di 315 studenti provenienti da tutta Italia. Secondo la classifica ufficiale della Federazione Italiana Dama (FID), il “Nostro-Repaci” si è piazzato per pochi centesimi di scarto alle spalle del Liceo Scientifico “Cosimo De Giorgi” di Lecce (1° posto) e davanti all’I.I.S. “Manzoni-Mistretta” di Messina (3° posto).

“Siamo orgogliosi del risultato ottenuto dai nostri ragazzi“, ha dichiarato la Dirigente scolastica

prof.ssa Maristella Spezzano. “Questo secondo posto nazionale rappresenta un traguardo sportivo

di prestigio, nonché la dimostrazione concreta dell’impegno, della strategia e della determinazione

dei nostri studenti e della validità dei percorsi extracurriculari offerti dall’Istituto“.

La competizione, dedicata alle discipline dello “Sport della mente” – dama italiana e dama internazionale – ha rappresentato un banco di prova di altissimo livello per i giovani damisti villesi, coordinati e accompagnati dal prof. Santi La Fauci con la preziosa collaborazione del maestro Antonino Cilione, Presidente regionale della Federazione Italiana Dama.

Il risultato assume un valore ancora più significativo se si considera che nessuno dei tre studenti pratica dama a livello agonistico: il brillante piazzamento è frutto dell’adesione dell’Istituto al progetto “Dama a scuola”, iniziativa che quest’anno ha coinvolto numerosi studenti e che rappresenta ormai una tradizione consolidata per la scuola villese, sempre attenta ai bisogni formativi dei suoi allievi.

La dama, infatti, non è solo un gioco, ma uno strumento formativo che sviluppa il ragionamento logico, la concentrazione e le capacità strategiche dei più giovani. Un successo che testimonia come la formazione scolastica possa raggiungere traguardi di eccellenza nazionale, valorizzando le potenzialità degli studenti attraverso percorsi educativi innovativi e coinvolgenti.