De Marco (FI): ‘Caos scuole a Cannitello, nessuna autorizzazione dalla Città Metropolitana’

“L’amministrazione Comunale Caminiti degli annunci e delle pesanti smentite e dietrofront grazie all’attività di controllo del sottoscritto che ha smascherato una situazione paradossale, direttamente in consiglio comunale nell’evidente imbarazzo della maggioranza e dello stesso Sindaco che, senza aver acquisito alcuna autorizzazione da parte della Città Metropolitana, aveva previsto lo spostamento dei bambini delle scuole elementari di Cannitello in ambienti scolastici ritenuti inidonei per il liceo Nostro Repaci e magicamente, secondo l’amministrazione comunale Caminiti, divenuti idonei per i bambini più piccoli”.

A scriverlo, in una nota stampa è il consigliere comunale forzista, Domenico De Marco.

“Una soluzione paradossale smentita dai vertici di Città Metropolitana che hanno confermato al sottoscritto, per il tramite del Vice Sindaco Metropolitano, che lo stesso disconosceva la questione e che nessun atto autorizzativo era stato emesso rispetto ad una decisione già comunicata alla stampa e soprattutto alle famiglie dei bambini interessati. Nel frattempo l’ordinanza sindacale di chiusura prevista per oggi nella scuola di Cannitello con evidenti disagi creati alle famiglie interessate.

Una gestione scolastica disastrosa e l’intervento in Consiglio

Tutto ciò in un disastro amministrativo che parte da una cattiva gestione delle problematiche scolastiche, con l’assessore Rizzuto che, nei precedenti consigli comunali, aveva affermato che non vi erano situazioni di particolare disagio nelle scuole comunali, mentre nella giornata di ieri i bambini iscritti alla scuola di Pezzo (ancora non consegnata nonostante le promesse di sindaco, assessore e tecnico) che occupano le aule della scuola media di Cannitello hanno dovuto lasciare le aule a causa delle pesanti infiltrazioni, denunciate da tempo, dal tetto dell’edificio con evidente e grave pericolo per l’incolumità degli stessi bambini, dei docenti e di tutto il personale scolastico.

Una situazione paradossale che la dice lunga sulla totale improvvisazione amministrativa che regna nella giunta Caminiti, incapace di gestire l’ordinario e con evidenti limiti anche nella gestione delle emergenze, che vengono affrontate con decisioni rese ufficiali tramite stampa e comunicazioni alle famiglie senza che vi siano le dovute autorizzazioni in strutture scolastiche che non sono di competenza del Comune.

Conseguenze, responsabilità e appello alla risoluzione

Questo quanto accaduto evidenzia ancora una volta un totale scollamento tra chi governa i processi decisionali e chi li deve subire, con il coinvolgimento in totale buona fede delle dirigenti scolastiche del Nostro Repaci e dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII, le quali stavano adottando i rispettivi provvedimenti di trasferimento di alunni e personale scolastico, senza alcuna autorizzazione preventiva nel fare quanto stabilito dal Sindaco Caminiti. Con gravi ripercussioni anche nei confronti della stessa Città Metropolitana, i cui organi politici disconoscevano quanto programmato male e peggio dall’amministrazione.

A questo punto mi auguro piuttosto che questo problema venga affrontato e risolto in tempi rapidi e che si finisca di adottare provvedimenti tampone che creano maggior danno rispetto alla problematica stessa. E soprattutto si chieda scusa alle famiglie, al personale docente e non, del plesso di Cannitello lasciato in balia delle onde senza che tale problema si sia affrontato e risolto durante le ultime vacanze natalizie, con le scuole chiuse, piuttosto che correre in emergenza alla ricerca di soluzioni non fattibili e non adeguate.

Come sempre siamo vicini al mondo della scuola ed alle dirigenti scolastiche che stanno sopportando un carico istituzionale pesante a causa dell’evidente fallimento anche in tale ambito da parte di Sindaco e Giunta”.

Il Consigliere Comunale di F.I.

Domenico De Marco