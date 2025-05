Villa, De Marco attacca l’amministrazione Caminiti: ‘Tre anni di immobilismo e disservizi’

Riceviamo e pubblichiamo la nota del consigliere comunale di minoranza Domenico De Marco.

“La confusione regna sovrana e la spinta antidemocratica di una maggioranza poco incline al dialogo continua ad essere l’unica caratteristica che si denota in questi primi tre anni di mandato Caminiti.

Cittadini ignorati e gestione inefficace

Non vengono prese in considerazione raccolte di firme di cittadini e di quartieri, proteste avverso un metodo di gestione idrica assurda, segnalazioni di abbandono dei parchi ed aree pubbliche. Tutto ciò non è sufficiente a far cambiare metodo ad una coalizione che si dimostra sorda verso noi consiglieri di minoranza e verso cittadini inermi che segnalano continuamente disservizi oramai cronici.

Dal degrado urbano ai pericoli per la sicurezza pubblica

Da Porticello a Cannitello, dal rione Pezzo alle zone centrali del territorio comunale la musica è sempre la stessa. Devono trascorrere mesi per la pulizia di un parco a Porticello, “alla faccia” del tanto decantato nuovo servizio di pulizia avviato in Città.

Un quartiere ancora scosso per la devastazione del patrimonio arboreo sul Santa Trada con la comunità cannitellese e non solo, disorientato per una decisione che sembra irreversibile dello spostamento di una Statua che anche la relazione del tecnico di fiducia dell’amministrazione sembra smentire, almeno parzialmente, il presunto pericolo alla viabilità con reali pericoli per l’incolumità pubblica e privata snobbati dal Sindaco e dalla sua squadra con le Piazzette della Delegazione Municipale di Cannitello che versano oramai in stato di totale abbandono e nel disordine totale.

Piazzette pericolose e manutenzione inesistente

Quelle si in uno stato di pericolo per l’incolumità visto che viene giornalmente frequentata da bambini con le relative famiglie che si vedono negare la possibilità di trascorrere qualche momento di svago a causa dei troppi pericoli presenti in quel sito che nemmeno una minima manutenzione ordinaria è garantita dagli organi preposti.

Spot politici al posto di azioni concrete

Tutto ciò dopo tre anni di amministrazione che sta facendo insorgere anche i tifosi più accaniti di questa squadra di governo incapace a dare risposte concrete ma che cerca di colmare questo grande gap amministrativo con qualche spot politico, come lo spostamento momentaneo dell’area fitness nel mentre le spiagge sono ancora sporche e abbandonate all’incuria amministrativa senza precedenti.

Continui ritardi e assenza di trasparenza

Non possiamo che continuare a segnalare, a protestare ed a chiedere interventi concreti e non proclami dei quali la cittadinanza è stanca, visto che anche i lavori programmati tardano nella loro effettiva e definitiva realizzazione e consegna alla città.

Organi svuotati e commissioni esautorate

Questo è un sistema che appare l’opposto dei proclami in campagna elettorale dove il consiglio e le sue commissioni vengono esautorati e svuotati dalle proprie competenze e funzioni tenuto conto che interventi di riqualificazione, come quelli sul Santa Trada, non sono stati preventivamente trattati nella commissione territorio oramai svilita ai desideri del Sindaco che non tiene conto delle fondamentali prerogative di questi organi di supporto al Consiglio Comunale.

Impegno e speranza per il futuro

Speriamo sempre in un cambio di marcia ma nel frattempo non desistiamo dalla nostra attività di impulso e di controllo dell’azione amministrativa sempre più deludente ed evanescente nella consapevolezza che la stragrande maggioranza dei cittadini è assuefatta da uno stato di cose e da un metodo amministrativo con poca trasparenza e chiarezza che sembra oramai irreversibile”.