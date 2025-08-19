Villa San Giovanni, Forza Italia: ‘Disabili senza passerelle al mare, situazione inaccettabile’

"Abbiamo più volte sollecitato la sindaca e la giunta – dichiarano – ma poco o nulla è stato fatto. Non si tratta di favori, bensì di diritti fondamentali". La nota dei consiglieri azzurri

Nuova polemica politica in città. I consiglieri comunali di Forza Italia – Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone e Domenico De Marco – denunciano la mancanza di passerelle per l’accesso al mare in diverse aree del territorio, definendo la situazione “inaccettabile e lesiva della dignità delle persone con disabilità”.

Al centro della protesta il caso di Antonella Muscatello, reso pubblico a Ferragosto attraverso i social: invitata da amici a trascorrere una giornata in spiaggia, ha dovuto affrontare grandi difficoltà di accesso. «Nonostante le richieste ripetute all’amministrazione – racconta il gruppo consiliare – le passerelle adeguate non sono mai state installate».

La denuncia

I consiglieri azzurri sottolineano come, in particolare nella zona di Porticello (ex Banda Falò), sia ancora assente una dotazione minima di strumenti che consentano a tutti i cittadini di raggiungere il mare. «Abbiamo più volte sollecitato la sindaca e la giunta – dichiarano – ma poco o nulla è stato fatto. Non si tratta di favori, bensì di diritti fondamentali».

Secondo il gruppo di Forza Italia, la mancata installazione delle passerelle rappresenta «una grave violazione dei principi di pari dignità e uguaglianza sanciti dalla Costituzione e dalle norme di tutela delle persone fragili».

Una questione di diritti

Il caso di Muscatello si inserisce in un contesto più ampio: da anni cittadini come Domenico Trombetta denunciano con costanza carenze strutturali, criticità nella viabilità e mancato abbattimento delle barriere architettoniche. «Un’amministrazione assente, priva di programmazione e lontana dai bisogni concreti della comunità» – attaccano i consiglieri forzisti.

L’impegno del gruppo consiliare

Forza Italia ribadisce il proprio impegno a vigilare e dare voce ai cittadini più fragili: «Continueremo a pretendere interventi immediati e concreti. Non è più tempo di promesse vuote: la dignità delle persone con disabilità non può essere oggetto di rinvii».