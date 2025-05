Villa, riunione della Commissione Territorio: Forza Italia chiede accesso per tutti

“Ancora una volta, grazie alla sollecitazione della minoranza, la cittadinanza di Villa San Giovanni avrà l’opportunità di partecipare attivamente alla conoscenza e ricognizione delle conseguenze derivanti dalla realizzazione del progetto del ponte. Su iniziativa dei consiglieri De Marco e Lucisano, a nome anche degli altri esponenti della minoranza, domani si terrà una riunione fondamentale della Commissione Territorio, con la partecipazione attiva della cittadinanza, delle associazioni e dei partiti. All’incontro saranno presenti i tecnici di SdM, la società che si occupa della realizzazione dell’opera.

L’importanza della commissione accessibile a tutti

I consiglieri hanno chiesto all’Amministrazione Comunale di predisporre i lavori della Commissione in una struttura accessibile a tutti, in particolare alle persone con disabilità, affinché nessuno venga escluso dalla partecipazione. Un tema sollevato è l’assenza di ascensore a Palazzo San Giovanni, la casa comunale, che continua a rendere difficile l’accesso per chi ha difficoltà motorie.

“È fondamentale che tutti possano partecipare, anche come spettatori, e questa commissione deve essere inclusiva,” affermano i consiglieri.

Il dibattito politico e la posizione della maggioranza

Nonostante l’importanza dell’incontro, l’amministrazione comunale ha mostrato una posizione ambigua. In particolare, la Sindaca e la maggioranza si sono avvicinate ai movimenti di sinistra estrema e ai 5 Stelle, cercando di demonizzare l’opera del ponte, che è invece supportata dal governo nazionale e potrebbe vedere l’apertura dei cantieri imminente.

Dal canto suo, Forza Italia ha ribadito un approccio costruttivo e propositivo, volto a tutelare i cittadini di Villa San Giovanni e a garantire una vera conoscenza dell’opera e dei benefici che ne deriveranno. La partecipazione attiva e l’informazione sono strumenti fondamentali per favorire una discussione consapevole e inclusiva.

La richiesta di una campagna informativa

Qualora alcune forze politiche o associazioni decidano di non partecipare alla commissione, come è accaduto con FdI, i consiglieri di Forza Italia si faranno portavoce delle istanze dei cittadini e chiederanno a SdM di avviare una campagna informativa per chiarire vari aspetti, tra cui:

I diritti degli espropriati

Le interferenze sull’opera

Le attività di cantierizzazione

Le attività compensative che saranno riconosciute al territorio in caso di disagio

Un governo locale miope?

Forza Italia critica la visione miope dell’amministrazione comunale, accusata di chiudere le commissioni quando si parla dello sviluppo del territorio e di aver avviato il confronto con SdM solo dopo una richiesta esplicita. La maggioranza ha agito troppo tardi, ignorando l’importanza di un confronto proattivo e tempestivo.

“Non possiamo accettare che l’amministrazione comunale ignori il diritto alla partecipazione e al dibattito,” hanno dichiarato i consiglieri di Forza Italia. Leggi anche

Prossimi passi: nuove opportunità di confronto

Per garantire una partecipazione ancora più aperta e stimolante, i consiglieri di Forza Italia hanno annunciato l’intenzione di calendarizzare ulteriori appuntamenti che permettano un dibattito costruttivo e alla luce del sole, al fine di tutelare gli interessi di ogni singolo cittadino e delle forze politiche coinvolte, direttamente o indirettamente, nell’opera del ponte”.