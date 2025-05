Ponte, riunione tecnica a Villa con i vertici della società Stretto di Messina

Si terrà questo pomeriggio a Villa San Giovanni, all’interno dei locali del Comune, un incontro tra i tecnici del Comune e i tecnici della società Stretto di Messina‘, in vista dell’opera del Ponte sullo Stretto.

Si riunirà in particolare la Commissione Territori durante la quale interverrà l’ing. Valerio Mele, direttore tecnico della ‘Stretto di Messina‘.

“Il dialogo istituzionale non si è mai interrotto né con la Stretto di Messina, né con il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, né con il Ministero dell’Ambiente. Incontreremo in Commissione Territorio il 6 maggio i tecnici della società Stretto di Messina per discutere dei progetti di risoluzione delle interferenze – ha spiegato il sindaco Giusy Caminiti, primo cittadino di Villa San Giovanni – Vogliamo avere certezza che la nostra città riesce a sopravvivere ad un cantiere che la impatta in maniera devastante”.