Villa San Giovanni, Garante Mattia: ‘Inconcepibile quanto vissuto dai minori’

Così il Garante Metropolitano per l’Infanzia e l’Adolescenza Emanuele Mattia su quello che si potrebbe definire “Caso Villa”.

«Contestualmente, non posso non stigmatizzare il comportamento dello Stato e di altri soggetti istituzionali che non solo hanno generato questa situazione senza un coordinamento a fronte dell’emissione di norme, ma hanno anche pensato di abbandonare i cittadini, fra i quali tanti minori ed altri soggetti deboli, a sete, fame e freddo, preferendo la rigidità davanti alle regole, pur giuste per la salute pubblica, anziché utilizzare il buon senso. E una tirata d’orecchie va anche ai genitori, che non possono far ricadere sui propri figli colpe non loro, come quella di partire comunque nonostante il rischio di essere bloccati» continua il Garante.