“In Farmacia per i Bambini”: solidarietà e impegno a Villa San Giovanni

Farmacie, scuole e associazioni insieme per donare farmaci e generi alimentari alle famiglie in difficoltà. Raccolti oltre 500 prodotti

A Villa San Giovanni si è rinnovato anche quest’anno l’appuntamento con “In Farmacia per i Bambini”, la raccolta nazionale di farmaci e prodotti per l’infanzia promossa dalla Fondazione Francesca Rava. L’iniziativa, che si svolge ogni anno nella settimana in prossimità della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia, quest’anno, in particolare, si è tenuta dal 13 al 20 novembre.

L’obiettivo dell’evento è quello di avviare percorsi di sensibilizzazione sui diritti dei bambini e di promuovere delle raccolte di farmaci e prodotti babycare per i giovanissimi in povertà sanitaria.

Per questa edizione, oltre all’Antica Farmacia Cotroneo, ha aderito anche la Farmacia dello Stretto. Le due attività hanno aperto le proprie porte alla solidarietà, permettendo la raccolta di prodotti essenziali per la salute di neonati e bambini, come:

antipiretici;

integratori;

prodotti per l’igiene;

alimenti di prima necessità.

Il ruolo delle scuole e degli studenti

Quest’anno ruolo fondamentale nella raccolta è stato svolto dagli studenti dell’I.P.Alb.Tur. “Trecroci”, dell’IPSIA “Fermi” e dell’IIS “Nostro – Repaci” di Villa San Giovanni, che, sotto la supervisione dei volontari dell’associazione O.RA. DI. A.GI.RE., hanno presidiato le farmacie per tutta la durata della manifestazione.

Gli studenti, supportati dai docenti e dai dirigenti scolastici, si sono distinti per dedizione e spirito di servizio, sensibilizzando i cittadini sull’importanza dell’iniziativa e contribuendo in prima persona alla raccolta dei prodotti.

L’associazione O.RA. DI. A.GI.RE., da anni impegnata nel sostegno alle famiglie bisognose del territorio, ha coordinato la logistica e la distribuzione dei beni raccolti. Secondo i dati forniti dalla Fondazione Rava, l’iniziativa “In Farmacia per i Bambini” ha permesso, nell’ultima edizione, di raccogliere a livello nazionale oltre 260.000 prodotti, destinati a più di 47.000 bambini in difficoltà.

Anche a Villa San Giovanni, la risposta della cittadinanza è stata significativa, con più di 500 prodotti raccolti che saranno distribuiti nelle prossime settimane alle famiglie seguite dall’associazione, direttamente o tramite le associazioni socie di O.RA. DI. A.GI.RE..

Solidarietà alimentare in vista del Natale

Un sentito ringraziamento da parte dell’associazione va alle due farmacie aderenti, ai dirigenti scolastici, ai docenti e, soprattutto, agli studenti che hanno dedicato il proprio tempo ed entusiasmo per una causa così importante. Un grazie particolare anche alle famiglie che, con generosità, hanno contribuito con le loro donazioni.

La collaborazione tra l’associazione O.RA. DI. A.GI.RE. e le scuole del territorio ha permesso, inoltre, di organizzare, in questo mese di dicembre, una significativa raccolta di generi alimentari in tutti gli istituti scolastici di Villa San Giovanni, dalle scuole dell’infanzia alle superiori. Grazie a questa sinergia, i volontari potranno garantire pasti dignitosi alle famiglie indigenti della città durante tutto il periodo delle festività natalizie, donando non solo cibo ma anche un messaggio di speranza e vicinanza.

L’iniziativa “In Farmacia per i Bambini” rappresenta ancora una volta un esempio concreto di come la solidarietà e la collaborazione tra cittadini, scuole, farmacie e associazioni possano fare la differenza nella vita di chi è più fragile.

Villa San Giovanni conferma così il proprio spirito solidale, augurando a tutta la comunità un Natale sereno, all’insegna della generosità e dell’altruismo.