In memoria di Francesco Talia: la Festa della Luce torna a Villa San Giovanni

Omaggio a Francesco Talia con artisti, stand e raccolta fondi per la scuola dei mestieri in Costa d’Avorio

Francesco è stato un punto di riferimento culturale e sociale per la città di Villa San Giovanni. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto enorme che possiamo solo provare a colmare richiamando le idee che hanno animato la sua vita.

Riecheggiano ancora nelle nostre menti e nei nostri cuori le parole pronunciate da Francesco Talia sul palco a Cannitello durante la prima Festa della Luce. Francesco ci spronava a continuare a lottare per difendere la nostra terra e fare affermare i principi di pace, uguaglianza e solidarietà. Valori che Francesco ha incarnato quotidianamente nel corso della sua esistenza. Ha combattuto la sua battaglia con coraggio e amore. Anche se non è più con noi, la sua luce guida ancora chi lotta per un mondo migliore.

Nasce dal desiderio di raccogliere e celebrare questa eredità l’idea di organizzare la Festa della Luce in suo nome, per fare vivere quotidianamente i suoi valori e le sue battaglie con lo spirito e la tenacia che lo caratterizzava.

Martedì 24 Giugno a partire dalle ore 16 si susseguiranno sul palco gli artisti che hanno collaborato con Francesco in questi anni: Fulvio Cama, Gino Mattiani, Mimmo Soldano, Mimì Sterrantino, Light Chili, Skunkiuruti, Mattanza, Gaalgui Quartet, Costantino Talia, Fortunato Trefiletti, Daniele Paone, Mario Ferrara, Vincenzo Tropepe, Ercole Cantello, Bruno Milasi, Giuseppe Manti, Roberto Aricò, Roberto Giriolo, Katia Crocè, Matteo Scarcella, Antonio Fiume.

Saranno presenti anche gli stand di prodotti locali a cura di Slow Food, di prodotti artigianali e gli stand delle associazioni culturali e di volontariato. La parte enogastronomica sarà curata in piazza da KM0 Ristorante Pizzeria.

Un giorno di festa, un momento di ricordo ma soprattutto un monito per le presenti e future generazioni affinché tutte e tutti custodiamo il tesoro che Francesco ci ha donato: un’eredità che parla il linguaggio della solidarietà, della condivisione, dell’uguaglianza, della pace.

Leggi anche

La raccolta fondi avviata per coprire le spese dell’iniziativa, infatti, sarà destinata anche a proseguire la costruzione della scuola dei mestieri in Costa d’Avorio. Un progetto iniziato con Francesco e che porterà, una volta terminata, il suo nome.

Vi aspettiamo!