Villa San Giovanni, Musolino(Pd): ‘La maggioranza del 2022 non c’è più’

"Abbiamo le idee chiare e i progetti giusti per giungere ad un approdo comune: il Centrosinistra al timone di Villa nel 2027" così il segretario del Pd cittadino

30 Gennaio 2026 - 08:37 | Comunicato Stampa

A Villa San Giovanni, dopo tensioni da tempo erroneamente sopite, è prevalso il pluralismo delle posizioni.

È una cosa negativa? Va censurata? O forse è solo più complesso – e più giusto – governare tra pari una fase che può aprire scenari migliori?

Quello che, però, non è mutata in Città è l’enumerazione delle tante criticità che richiedono un’Amministrazione fattiva e impegnata al 100% nel rendere Villa più vivibile e proiettata davvero al futuro, più simile alle belle speranze dei nostri figli.

Le criticità che richiedono una risoluzione immediata

E sulla vivibilità i problemi sono, purtroppo, sempre i soliti: l’ordinario approvvigionamento idrico nelle case (nel 2026 !!!), l’ordinaria fruizione dei servizi comunali, la prontezza nelle risposte fornite ai cittadini bisognosi, una migliore e trasparente gestione della bollettazione legata alle utenze (non è giusto che arrivino già scadute!!!). 

Chiarimenti sulla proiezione al futuro

E sulla proiezione al futuro, chiediamo a tutte le forze progressiste rappresentate in Consiglio Comunale, ai Gruppi, soprattutto alle donne a agli uomini legati all’esperienza storica del centrosinistra: apritevi ora, prima che sia troppo tardi, ai soggetti collettivi operativi nella Società civile e politica, condividiamo – INSIEME – dossier, documenti, progetti, prospettive e scelte su: 

  • Porto a Sud
  • Invasatura Zero Porto storico
  • Stazione FS
  • Nuova canalizzazione ex Lido Cenide
  • Torrente Campanella
  • Polmone di stoccaggio
  • Studi della CM
  • Piazzale Anas
  • Isola ecologica
  • Lungomare e compiuta riqualificazione
  • Strumenti di programmazione urbanistica (PSC, Piano Spiaggia) etc.

Un appello a una svolta decisa

Una frattura feconda, una svolta decisa e coraggiosa verso il confronto franco e libero, è sempre espressione di un’esigenza politica che merita attenzione, ascolto, risposte!

Noi del Partito Democratico seguiremo questi sviluppi, abbiamo le idee chiare e i progetti giusti per giungere ad un approdo comune: il Centrosinistra al timone di Villa nel 2027.

Enzo Musolino
Segretario cittadino
Circolo PD Villa SG “T. Giordano”

