Villa San Giovanni, Musolino(Pd): ‘La maggioranza del 2022 non c’è più’
"Abbiamo le idee chiare e i progetti giusti per giungere ad un approdo comune: il Centrosinistra al timone di Villa nel 2027" così il segretario del Pd cittadino
30 Gennaio 2026 - 08:37 | Comunicato Stampa
A Villa San Giovanni, dopo tensioni da tempo erroneamente sopite, è prevalso il pluralismo delle posizioni.
È una cosa negativa? Va censurata? O forse è solo più complesso – e più giusto – governare tra pari una fase che può aprire scenari migliori?
Quello che, però, non è mutata in Città è l’enumerazione delle tante criticità che richiedono un’Amministrazione fattiva e impegnata al 100% nel rendere Villa più vivibile e proiettata davvero al futuro, più simile alle belle speranze dei nostri figli.
Le criticità che richiedono una risoluzione immediata
E sulla vivibilità i problemi sono, purtroppo, sempre i soliti: l’ordinario approvvigionamento idrico nelle case (nel 2026 !!!), l’ordinaria fruizione dei servizi comunali, la prontezza nelle risposte fornite ai cittadini bisognosi, una migliore e trasparente gestione della bollettazione legata alle utenze (non è giusto che arrivino già scadute!!!).
Chiarimenti sulla proiezione al futuro
E sulla proiezione al futuro, chiediamo a tutte le forze progressiste rappresentate in Consiglio Comunale, ai Gruppi, soprattutto alle donne a agli uomini legati all’esperienza storica del centrosinistra: apritevi ora, prima che sia troppo tardi, ai soggetti collettivi operativi nella Società civile e politica, condividiamo – INSIEME – dossier, documenti, progetti, prospettive e scelte su:
- Porto a Sud
- Invasatura Zero Porto storico
- Stazione FS
- Nuova canalizzazione ex Lido Cenide
- Torrente Campanella
- Polmone di stoccaggio
- Studi della CM
- Piazzale Anas
- Isola ecologica
- Lungomare e compiuta riqualificazione
- Strumenti di programmazione urbanistica (PSC, Piano Spiaggia) etc.
Un appello a una svolta decisa
Una frattura feconda, una svolta decisa e coraggiosa verso il confronto franco e libero, è sempre espressione di un’esigenza politica che merita attenzione, ascolto, risposte!
Noi del Partito Democratico seguiremo questi sviluppi, abbiamo le idee chiare e i progetti giusti per giungere ad un approdo comune: il Centrosinistra al timone di Villa nel 2027.
Enzo Musolino
Segretario cittadino
Circolo PD Villa SG “T. Giordano”