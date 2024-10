Villa San Giovanni, tre giorni di eventi e degustazioni

Villa San Giovanni si prepara ad accogliere tre giorni di eventi e di sano divertimento. Dal 16 al 19 agosto un calendario ricco d’iniziative organizzate dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco.

Si parte giorno 16 agosto alle 21.30 in piazza chiesa a Cannitello si esibiranno in concerto i “Rupture Jazz Trio” e saranno ospiti Rocco e Matteo Scarcella a seguire, alle 22.30 Durante la pausa del concerto “City Creative’018” IIII Edizione evento dedicato alla consegna di un simbolico riconoscimento ai cittadini e imprese del territorio. Inoltre un angolo di degustazione street food preparato dal Pub “La Sosta” e dove prenderà vita la prima edizione del “Cous Cous mediterraneo e Vino Pachino rosso”.

Il 17 agosto la degustazione di arancini e rosticceria organizzato dalla pizzeria “La Mediterranea” mentre in piazza Chiesa alle 21.30 si esibirà la cover band Ligabue. La serata sarà presentata da Peppe Plutino ed è stata organizzata dall’associazione Futura. Giorno 18 la degustazione è organizzata dalla pizzeria Pit Stop per arancini e rosticceria e il pub El Puerto i panini con la salsiccia mentre alle 22 in piazza chiesa si esibiranno in concerto i Mattanza. Si conclude in bellezza giorno 19 con l’esibizione del comico di Zelig Giovanni Capoccio che intratterrà i presenti dalle 22 in poi.

Prima di lui saranno presenti “Aldo al quadrato due cabaret” con Bianca Cruz e Lokura Mira. Non mancheranno le station di degustazione per i panini con le frittole da Saro Cassone, per gli arancini la pizzeria Double e degustazione di granite del bar Boccaccio tutte le sere. Questi eventi sono chiama organizzati dalla Proloco per dare spazio alle imprese villesi e per creare collaborazione e visibilità della qualità dei prodotti realizzati. L’associazione futura ha organizzato insieme al Comune inoltre un’area food, allestita con posti a sedere per consumare i pasti, comprenderà nella prima serata salsiccia, bacon e patatine fritte, mentre nelle altre serate si potrà scegliere contemporaneamente sia il succitato menù di pesce spada alla griglia, gamberoni alla griglia, frittura di pesce( totano e gamberone).

Nonostante il poco tempo dall’insediamento, il sindaco Giovanni Siclari, grazie alla preziosa collaborazione dell’associazione di promozione turistica Pro Loco, è riuscito a garantire una serie di eventi e iniziative che intratterranno e arricchiranno l’estate villese. Un piccolo sforzo voluto per dare a cittadini e turisti la possibilità di assaporare le delizie della nostra terra e, allo stesso tempo, godere di spettacoli di cabaret e buona musica.