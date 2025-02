A Villa il 1° ufficio di prossimità, Pavone: ‘Punto di riferimento per i cittadini’

Aperto dal 18 febbraio, offrirà orientamento e supporto ai cittadini per semplificare l’accesso ai servizi

martedì 18 febbraio 2025) prima apertura al pubblico dell’Ufficio di Prossimità di Villa San Giovanni, il primo nel distretto di Reggio Calabria che si attiva in attuazione del Protocollo d’intesa siglato tra il Tribunale di Reggio Calabria, il Comune di Villa San Giovanni e la regione Calabria nel dicembre 2021. Inaugurato mercoledì 12 febbraio presso l’Aula della Biblioteca “Lilia Gaeta” del Tribunale di Reggio Calabria, grazie alla Presidente del Tribunale di Reggio Calabria D.ssa Arena, dalle 15 di martedì 18 febbraio sarà a disposizione dei cittadini, per offrire un punto di riferimento vicino, accessibile e facilmente fruibile per una serie di servizi.

Servizi Offerti dall’Ufficio di Prossimità

In particolare, l’ufficio di prossimità – anche grazie alle tecnologie del PCT e alle banche dati del Ministero della Giustizia – permetterà:

orientamento ed informazione sugli istituti di protezione giuridica (tutele, tutele minori, amministrazioni di sostegno);

distribuzione della modulistica vigente presso gli uffici giudiziari;

supporto per predisporre il ricorso, la raccolta e la verifica degli allegati in tema di amministrazione di sostegno;

ricezione e deposito presso la cancelleria del Tribunale di ricorsi anche mediante strumenti informatici;

aiuto agli amministratori di sostegno a compilare i rendiconti periodici di amministrazione di sostegno e tutele;

raccolta e deposito presso la cancelleria del Tribunale anche mediante strumenti informatici;

aiuto agli amministratori di sostegno a compilare gli atti di straordinaria amministrazione, secondo la modulistica del Tribunale;

ulteriore raccolta e deposito presso la cancelleria del Tribunale mediante strumenti informatici;

consulenza sugli istituti di protezione giuridica per casi complessi (da parte di assistenti sociali, assistenti sanitari, personale medico specialistico, avvocati volontari, funzionari di cancelleria).

Orari e Benefici per la Comunità

L’ufficio è allestito presso Palazzo San Giovanni a piano terra e sarà aperto, appunto, dal 18 febbraio, nei giorni di martedì e giovedì dalle 15 alle 17, al fine di semplificare e velocizzare l’accesso ai servizi pubblici, rafforzando il legame tra l’amministrazione e la comunità, garantendo un’assistenza diretta e personalizzata per soddisfare le esigenze dei cittadini senza necessità di recarsi presso il Tribunale, tentando di rendere le procedure più semplici e rispondendo con maggiore efficienza alle esigenze del territorio. Serve una maggiore digitalizzazione dei servizi, con la possibilità di accedere a pratiche online direttamente dal comune, grazie alla presenza di postazioni informatiche e supporto tecnico da parte di personale qualificato. Il tentativo è di soddisfare sia l’esigenza del Tribunale (che speriamo possa vedere decongestionata la propria attività) sia quella della comunità, che godrà di più servizi sul territorio e di una interlocuzione forte e continuativa con il giudice tutelare per conoscerne orientamenti e prassi. È un servizio soprattutto alle fasce più deboli di tutto l’Ambito 14, che avranno grande sostegno da questa realtà, seguiti dalle figure professionali che già supportano le famiglie e rendono i servizi delle politiche sociali. Anche questo, per una Città sempre più vicina ed a misura di comunità.

Ada Pavone, vicesindaco della Città di Villa San Giovanni con delega alla Legalità