Villa, l’Ufficio di Prossimità diventa realtà. I consiglieri FI: ‘Orgogliosi del progetto’

“Una vittoria per la collettività e un segnale di attenzione per Villa San Giovanni”, concludono i consiglieri Santoro, Lucisano, Siclari, Calderone e De Marco

Siamo fieri ed orgogliosi che l’Ufficio di Prossimità sia finalmente diventato una realtà. Si concretizza così un’iniziativa che come amministrazione avevamo sostenuto con entusiasmo fin dall’inizio. Noi, come consiglieri, abbiamo sempre seguito con attenzione ogni fase del percorso e avevamo già condiviso la gioia per l’attivazione di un servizio che richiamerà a Villa San Giovanni tutti i possibili utenti dell’area dello Stretto. Un ringraziamento va all’onorevole Giusy Princi che, nella qualità di Vicepresidente della Giunta Regionale della Calabria, su delega del Presidente Roberto Occhiuto, aveva sbloccato l’iter permettendo di portare avanti questo importante progetto.

Il progetto, avviato nel 2019 grazie a un finanziamento PON del Ministero della Giustizia, aveva subito una battuta d’arresto, ma è stato sbloccato grazie all’intervento dell’allora vicepresidente della Regione Calabria, onorevole Giusy Princi, oggi europarlamentare. Nel 2023, Princi aveva annunciato lo stanziamento di oltre 1,5 milioni di euro per la realizzazione del piano, coinvolgendo i tribunali competenti del territorio.

L’Ufficio di Prossimità e i benefici per la collettività

L’importante Ufficio di Prossimità garantirà ai cittadini un punto di riferimento per tutte le pratiche di volontaria giurisdizione, tra cui successioni, tutele, curatele e separazioni consensuali, evitando loro la necessità di recarsi nei capoluoghi. Questa iniziativa non solo migliorerà l’accesso alla giustizia, ma darà anche nuovo slancio alla nostra città, rafforzandone il ruolo centrale nel territorio.

Con questo progetto, Villa San Giovanni si conferma al centro dell’attenzione politica regionale, con benefici concreti per tutto il territorio dello Stretto, richiamando tanti utenti dell’area dello Stretto che daranno linfa alla città.

