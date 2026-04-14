50 anni di sacerdozio: gli ‘Amici di Villa San Giuseppe’ celebrano Padre Oliviero Ferro

Un autentico abbraccio collettivo. Padre Oliverio è tornato tra la sua gente, tra quelle strade e quelle famiglie che hanno rappresentato una parte importante del suo cammino

Domenica 12 aprile 2026 resterà una data speciale nel cuore degli abitanti di Villa San Giuseppe. In occasione della tradizionale Sagra dell’Arancia, il piccolo borgo della Vallata del Gallico ha vissuto un momento di intensa emozione e profonda condivisione: il ritorno di Padre Oliviero Ferro, già amato parroco della comunità, che ha scelto proprio questo luogo per celebrare i suoi 50 anni di sacerdozio.

La sua presenza non è stata soltanto una visita, ma un autentico abbraccio collettivo. Padre Oliviero è voluto tornare tra la sua gente, tra quelle strade e quelle famiglie che per anni hanno rappresentato una parte importante del suo cammino umano e spirituale. Oggi impegnato nel suo ministero a Cagliari, ha dimostrato con questo gesto un affetto sincero e mai dimenticato verso Villa San Giuseppe. L’accoglienza è stata calorosa, spontanea, carica di gratitudine: gli sguardi, i sorrisi e le strette di mano raccontavano più di mille parole.

La targa dell’Associazione “Amici di Villa San Giuseppe”

Durante la giornata, segnata dai colori e dai profumi della Sagra dell’Arancia, non sono mancati momenti di grande commozione. L’Associazione “Amici di Villa San Giuseppe” ha voluto rendere omaggio a Padre Oliviero con la consegna di una targa ricordo, simbolo di riconoscenza e stima per il suo servizio e per l’impronta lasciata nella comunità. Un gesto semplice ma significativo, che ha racchiuso l’affetto di un intero paese.

“Quella di domenica non è stata soltanto una celebrazione, ma una vera festa del cuore. Padre Oliviero – evidenzia Francesco Romeo Consigliere dell’Associazione “AMICI DI VILLA SAN GIUSEPPE”, ha ritrovato la sua comunità, e Villa San Giuseppe ha ritrovato uno dei suoi pastori più cari”.

Romeo: legami rinnovati e una festa “del cuore”

“Un incontro che ha rinnovato legami profondi e che resterà impresso nella memoria collettiva come un momento di gioia, gratitudine e autentica fraternità” conclude Romeo, che ha consegnato la targa a nome dell’Associazione.

Villa San Giuseppe, ancora una volta, ha dimostrato di essere non solo un luogo, ma una famiglia. E in questa famiglia, Padre Oliviero Ferro avrà sempre un posto speciale.