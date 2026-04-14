Reggio, grande partecipazione per la Via Crucis Vivente a Prumo-Riparo e Cannavò – FOTO

"È stata una testimonianza concreta di una comunità viva e unita" così don Giovanni Gattuso

Si è svolta con intensa partecipazione e profonda emozione la Via Crucis Vivente organizzata dalla Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Prumo-Riparo e Cannavò, in collaborazione con il gruppo teatrale parrocchiale La Compagnia della Gioia e con il contributo di Corrado Gangemi.

L’evento, tenutosi domenica 12 aprile alle ore 20:30 in occasione della Domenica in Albis, o Domenica della Divina Misericordia, ha visto una numerosa presenza di fedeli e cittadini, che hanno preso parte con raccoglimento e coinvolgimento a questo significativo momento di fede e comunità.

Originariamente previsto nel periodo quaresimale e rinviato a causa del maltempo, l’appuntamento ha assunto un valore ancora più profondo grazie alla nuova collocazione nel tempo pasquale. Particolarmente significativa è stata l’introduzione della stazione della Risurrezione, che ha completato il percorso della Via Crucis, trasformandolo in un cammino di speranza e rinnovamento alla luce della Divina Misericordia.

Il corteo, partito dalla piazzetta nei pressi dell’ufficio postale di Cannavò, ha attraversato la strada ex provinciale Cannavò–Spirito Santo fino a raggiungere il Parco della Graziella a Prumo, offrendo ai presenti una suggestiva rievocazione della Passione di Cristo.

Fondamentale è stato il contributo dei numerosi figuranti e volontari della comunità parrocchiale: tantissimi i partecipanti coinvolti, che con dedizione e spirito di servizio hanno dato vita alle diverse stazioni, rendendo l’esperienza intensa e coinvolgente. Particolarmente apprezzate sono state le scenografie, belle e toccanti, capaci di accompagnare con forza espressiva ogni momento della rappresentazione.

Di grande intensità anche i testi delle meditazioni, tratti dalle riflessioni di Papa Francesco e di San Francesco d’Assisi, che hanno guidato i presenti in un percorso spirituale profondo e attuale.

La regia, curata da Giusy Marra con l’aiuto di Silvia Fortugno, insieme al supporto tecnico di Paolo Logiudice (audio) e Vincenzo Celestino (luci), e alle scenografie realizzate da Totò Cuzzola, Paolo Zumbo, Mimmo Cuzzola e altri collaboratori, ha contribuito in modo determinante alla riuscita della rappresentazione.

Un sentito ringraziamento è rivolto alla Parrocchia di San Domenico e San Cristoforo per la concessione dei costumi, nonché alla Protezione Civile “Le Aquile” di Reggio Calabria e ai Carabinieri di Cannavò per il prezioso servizio d’ordine e il supporto garantito durante lo svolgimento dell’evento.

Il parroco, don Giovanni Gattuso, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento:

“È stata una testimonianza concreta di una comunità viva e unita. Nonostante le difficoltà iniziali, la risposta è stata straordinaria, segno di una fede condivisa e partecipata. Questo cammino, culminato nella Risurrezione, ha lasciato un messaggio forte di speranza e rinascita per tutti”.

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La Via Crucis Vivente si conferma così un appuntamento di grande valore spirituale e comunitario, capace di coinvolgere e unire l’intero territorio in un’esperienza autentica di fede, tradizione e condivisione.