Villaggio della solidarietà di Rosarno: il Comune sigla una proroga di un mese

In occasione della scadenza della convenzione per la gestione del Villaggio della Solidarietà, in data odierna il Comune di Rosarno, stante l’ottimo lavoro svolto dall’Associazione di Volontariato OASI ODV e dalla disponibilità dimostrata in questi mesi di duro lavoro, necessario per avviare le attività del Villaggio per l’accoglienza dei migranti stagionali, il Sindaco dott. Pasquale Cutrì in accordo con il vice sindaco dott. Teodoro De Maria e tutta la giunta, con nota scritta ha chiesto la disponibilità dell’associazione OASI a proseguire per 30 giorni le attività di presidio e gestione della struttura di accoglienza, nelle more di identificare soluzioni più idonee e reperire i necessari fondi per proseguire questa esperienza di successo, che si ricorda, ha portato alla definitiva chiusura del campo informale dei Container di Contrada Testa dell’Acqua, in cui non potevano essere garantite neanche le minime condizioni igienico sanitarie.

L’associazione OASI stante l’innegabile spirito di piena collaborazione con l’Amministrazione Rosarnese, ha accettato di gestire la struttura in questo periodo transitorio a titolo di volontariato.

L’auspicio di tutti è che le numerose risorse pubbliche disponibili, che la regione e l’Europa sta mettendo a disposizione, possano essere utilizzate efficacemente per il superamento di questa emergenza abitativa legata alla presenza sul territorio della necessaria manodopera stagionale.

È necessario strutturare progetti ed attività che possano essere sostenibili nel tempo e che possano continuare virtuosamente anche dopo il termine delle risorse dei singoli progetti.

Le amministrazioni comunali spesso non hanno risorse e si trovano in difficoltà. Su questa linea procede spedito il Comune di Rosarno che come affermato dal Sindaco, in questi ultimi mesi, in collaborazione con la Regione Calabria, la Prefettura, l’ufficio dei servizi sociali a guida della dott.ssa Maria Grazia Elia e più in generale di tutti gli uffici del Comune, ha già programmato diverse iniziative che nei prossimi mesi consentiranno di aumentare la capacità dei posti letto per i migranti stagionali e di offrire agli amici migranti una degna accoglienza pur nel rispetto delle regole necessarie per poter far proseguire queste iniziative di successo.

Riferisce il Sindaco che e’ pronta anche anche una sperimentazione per la creazione di una Agenzia per l’abitare che consentirà di utilizzare efficacemente tutte le strutture presenti sul territorio, comprese le palazzine di C.da Serricella. Con questi progetti il Sindaco Cutrì intende favorire anche le aziende agricole locali che beneficeranno della presenza dei lavoratori stagionali e potranno portare avanti le loro coltivazioni agricole, avendo a disposizione la necessaria manodopera, così da evitare il definitivo abbandono delle aziende che si è verificato negli ultimi anni a Rosarno, per assenza di manodopera disponibile.