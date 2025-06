Villamesa, infiorata di fede e arte: una maestosa opera di fiori per il Corpus Domini – FOTO

Il gruppo giovanile Villamesa ha creato un’infiorata straordinaria per il Corpus Domini, tema “La Speranza”

Non c’è due senza tre. Infatti, anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, la scorsa domenica 22 Giugno si è confermato il tradizionale appuntamento con l’infiorata in occasione delle celebrazioni solenni del Corpus Domini a Villamesa di Calanna.

L’idea nasce ancora dall’Associazione culturale onlus “Gruppo Giovanile Villamesa” con la collaborazione attiva dell’amministrazione comunale di Calanna, guidata da Domenico Romeo e della ProLoco di Calanna.

Un’opera d’arte e fede

Un’opera artistica e religiosa che quest’anno ha lasciato tutti senza fiato, realizzata interamente da fiori ed elementi naturali. Il gruppo di lavoro è stato impegnato già da circa tre mesi nella fase progettuale ed organizzativa.

Il tema scelto per quest’anno è “La Speranza”, in sintonia con il cammino giubilare che la Chiesa sta compiendo in quest’Anno Santo.

L’opera ha occupato l’intera piazza antistante la Chiesa Maria Ss delle Grazie di Villamesa, per un totale di circa trentatré metri lineari, mentre si parla di circa centodieci metri quadrati per le opere floreali orizzontali posate a terra ed ulteriori dieci metri quadrati occupati dalle installazioni verticali.

Sette quadri di speranza

Sette quadri quest’anno hanno accompagnato fedeli e visitatori in una sorta di pellegrinaggio di fede, un cammino di conversione e rinascita in tempi così difficili per il mondo intero. Un grido di speranza lanciato da un piccolo paese dell’entroterra reggino.

All’ingresso della piazza padroneggia una maestosa porta giubilare, che i sacerdoti e i ministranti hanno attraversato simbolicamente come primo segno di grazia e perdono.

A seguire, cinque coloratissimi quadri orizzontali hanno accompagnato questo particolare percorso:

“Unità e comunità”: rappresentato il compianto Papa Francesco, simbolo del legame tra cielo e terra, con alle spalle la Basilica di San Pietro. “Preghiera e fede”: l’immagine dell’Annunciazione, simbolo della relazione con Dio attraverso la preghiera. “Giustizia e Pace”: mani che sorreggono il mondo, accompagnate da simboli di bilancia e colomba, per invitare alla ricerca di pace e giustizia. “Rinnovamento e Speranza”: un germoglio che spunta in un terreno arido, simbolo della rinascita attraverso la fede. “Perdono e Misericordia”: l’abbraccio tra Gesù e Pietro, che sottolinea la potenza del perdono divino.

La conclusione del percorso

In fondo alla piazza, sopra il palco, padroneggia una bellissima barca bianca e blu, ornata con due importanti simboli: la rete da pesca e l’ancora, guidata dai “pellegrini di speranza” del Giubileo che abbracciano la croce. Quest’ultima installazione tridimensionale ha funto da altare per suggellare il suggestivo viaggio di fede.

Grande successo e partecipazione

Grande la soddisfazione del gruppo di lavoro, dell’associazione organizzatrice guidata da Giuseppe Moschella, dal sindaco e tutti i collaboratori. Un grande giorno di festa che aiuta a comprendere come, ancora nei piccoli paesi, batte un grande cuore.