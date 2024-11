Viola Basket, ufficiale l’arrivo di Tommaso Guariglia

La Viola Basket Reggio Calabria comunica di aver raggiunto l’accordo su base biennale con l’atleta Tommaso Guariglia.

Centro, classe 1997, Tommaso giunge in Calabria dopo due stagioni disputate con la maglia della Stella Azzurra Roma, squadra che milita in serie B girone C.

Alto 2.07 cm, giocatore determinato, talentuoso e promettente, è attualmente compagno in nazionale Under 20 di Ion Lupusor nel recente raduno di Roseto degli Abruzzi.

Benvenuto Tommaso!