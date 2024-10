Viola, iscrizione alla C. Fissata la data dell’ok definitivo

Fasi concitate per la pallacanestro di Reggio Calabria, CityNow Sport ha intervistato Gabriele Calabrò, Presidente del Supporters Trust, che ha spiegato:

“Il Supporters Trust ha avviato il percorso sportivo, attraverso la costituzione dell’ASD e la richiesta di iscrizione che è andata a buon fine in FIP. Inoltre è stata richiesta la partecipazione al campionato di Serie C SILVER, lunedì avremo risposta in tal senso. Per la scadenza del 15 luglio non c’era nessuno pronto a portare avanti il “mito Viola”, questo ci ha fatto pensare immediatamente a creare questa realtà, anche a seguito dei colloqui intercorsi con la Pubblica Amministrazione dopo l’esclusione dallo scorso campionato, durante i quali avevamo già manifestato la ferma volontà di ripartire dal basso con un progetto popolare, qualora non ci fossero state risposte da parte di singoli imprenditori a continuare l’attività sportiva.

Non c’è alcun tipo di conflittualità rispetto ad altre realtà cestistiche reggine, anzi il dialogo è sempre aperto con chiunque voglia portare avanti, in un percorso scevro dagli errori commessi in passato, questa grande tradizione, di valori ed identitaria della città.

Noi abbiamo regolarmente partecipato al bando del COMUNE, in scadenza il 15 luglio, finalizzato all’assegnazione delle ore di disponibilità degli impianti sportivi. Abbiamo avviato un confronto con le istituzioni e reputiamo il confronto con la Pubblica Amministrazione fondamentale per la riuscita del progetto che si prefigge di perpetrare il Mito Viola.

E’ un’opportunità unica per i soci che si ritrovano ad avere potere decisionale in merito al futuro della Viola attraverso gli organi associativi. Ci sarà un nuovo tesseramento, anche tramite strumenti innovativi. Vogliamo una grande risposta da parte della città per condividere questo percorso. Il sito di riferimento è www.trustviola.it“.