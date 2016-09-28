Viola, Capitan Fabi suona la carica

“Chiedo ai nostri tifosi di seguirci: vedranno una squadra molto combattiva e con tantissima voglia di fare. Questo gruppo migliorerà durante la stagione, tirando fuori tutto il suo potenziale”. Il capitano della Viola basket Reggio Calabria, Agustin Fabi, suona la carica, in vista dell’esordio nel campionato di A2 2016/2017.

In collegamento con la trasmissione ‘Break in Sport’ di Radio Antenna Febea, l’ala neroarancio ha parlato del prossimo impegno contro Agropoli. In palio ci sono i primi punti nel girone Ovest che si preannuncia “molto equilibrato”, ha commentato Fabi.

“Quello con Agropoli sarà un match tosto, come ogni prima giornata di campionato, perché le squadre ancora non si conoscono. Agropoli – ha spiegato l’atleta argentino – inoltre ha due buoni giocatori americani e un gruppo di italiani molto fisici. In più giocheremo in trasferta. Siamo concentrati e carichi, daremo il massimo. Il nostro obiettivo è vincere per iniziare al meglio questa stagione”.

Fabi, durante l’intervista, si è soffermato anche su aspetti di natura tecnica legati al campo e sull’assetto tattico studiato dal coach Paternoster: “E’ un allenatore che lascia molta libertà individuale e parecchio spazio al talento, facendo esprimere i giocatori al meglio. Allo stesso tempo, sono abituato a giocare in diversi ruoli, cercando di fare – ha aggiunto il giocatore della Viola – quello che mi chiede il coach a servizio della squadra”.

FONTE: http://violareggiocalabria.it/