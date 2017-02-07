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Viola, Caroti e Guariglia convocati al Raduno della Nazionale Under 20

Due giovani classe 1997 della Viola chiamati in Nazionale: la società conferma l'investimento sui talenti

07 Febbraio 2017 - 19:03 | di Pasquale Romano

Viola Reggio Calabria-Latina al PalaCalafiore, foto di repertorio

La Viola Reggio Calabria esprime soddisfazione per la convocazione dei giocatori Lorenzo Caroti e Tommaso Guariglia al raduno della Nazionale Under 20 Maschile, in programma a Roma dal 27 al 28 febbraio 2017. Si tratta di un ulteriore riconoscimento al talento di questi atleti classe ’97, che rappresentano il presente e il futuro della pallacanestro italiana. Sulle qualità e sulle potenzialità di giovani come Caroti e Guariglia, la Viola ha deciso con convinzione di investire, portando avanti un progetto ambizioso.
Complimenti ai nostri gioielli neroarancio!

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