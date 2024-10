Viola, Latella: “Il Comune non ha negato l’utilizzo del PalaCalafiore”

di Pasquale Romano – Voci discordanti. In mattinata la Viola ha emesso una nota stampa con la quale il club neroarancio comunica di aver chiesto il rinvio della gara con Pozzuoli, in programma mercoledi 24. Il motivo del rinvio? “La mancata autorizzazione all’utilizzo del PalaCalafiore – effetto di un debito pregresso di circa euro 120.000 inerente a canoni ed utenze impagate dagli anni 2012 al 2018″.

Mancata autorizzazione da imputare all’amministrazione comunale, da Palazzo San Giorgio però arriva una versione differente. “Non abbiamo mai negato l’autorizzazione del PalaCalafiore, non a caso la Viola anche la settimana scorsa ha potuto giocare regolarmente e per quanto ci riguarda lo stesso sarebbe potuto avvenire mercoledi 24 contro Pozzuoli”, dichiara ai microfoni di Citynow, l’assessore con delega allo sport Giovanni Latella

Da capire quindi i motivi che hanno portato l’amministratore unico Coppolino a chiedere il rinvio della gara con Pozzuoli. Possibile un ‘malinteso’ burocratico o un ritardo nella comunicazione tra le parti che hanno portato all’equivoco. “L’amministrazione comunale è vicino alla Viola, e ha la massima disponibilità riguardo il debito pregresso da saldare. I legali del club, in costante contatto con l’ufficio sport del comune, sono al lavoro nel tentativo di trovare un accordo. Il rinvio della gara con Pozzuoli? Non dipende dall’amministrazione comunale -spiega Latella- e quindi non posso conoscere nel dettaglio i motivi che hanno portato alla scelta della società”.