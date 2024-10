Viola – Liquidazione, Il Dott. Attilio Fusco nominato delegato

La Viola Reggio Calabria informa che a seguito di incontri avvenuti nei giorni scorsi fra i rappresentanti di Società, Area Tecnica, Comitato “Mito Viola” e Trust Tifosi, mediante delibera assembleare, è stata conferita delega alla gestione ordinaria al Dott. Attilio Fusco – commercialista e revisore contabile iscritto all’Ordine di Reggio Calabria – che sarà coadiuvato dall’Avv. Aurelio Leuzzi.

La delega sarà vigente dal 19 Dicembre 2018 sino alla formale messa in liquidazione della società prevista per i primi giorni del 2019, termine dal quale contestualmente si procederà formalmente alla nomina del dottor Fusco in qualità di commissario liquidatore.

Al fine di favorire la prosecuzione e la normalizzazione della vita societaria e quindi sportiva, il Dott. Fusco e l’Avv. Leuzzi saranno interfaccia con Comitato “Mito Viola”, Trust Tifosi, Istituzioni, professionisti e con chiunque voglia a vario titolo contribuire al rafforzamento della Viola Reggio Calabria.