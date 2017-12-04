Il playmaker della Met.Extra Viola è stato convocato dal ct Meo Sacchetti per il raduno dell'11 e 12 dicembre a Cremona: è l'esordio in maggiore

Lorenzo Caroti indosserà la canotta azzurra della Nazionale Italiana. Il playmaker della Met.Extra Viola Reggio Calabria è stato infatti convocato dal coach Meo Sacchetti per il raduno in programma l’11 e 12 di Dicembre a Cremona. Una soddisfazione immensa sia per il giocatore, sia per la società che ha creduto fortemente nella riconferma del giocatore, a seguito della positiva stagione di esordio nel campionato di A2.

Dopo aver partecipato agli Europei Under 20 in Grecia, per Caroti si tratta dell’esordio assoluto in Nazionale maggiore.

Questa la nota della Federazione

La nota della Federazione sul mini raduno di Cremona

“Dopo i due successi nella prima finestra di qualificazione al Mondiale 2019 ottenuti a Torino contro la Romania e a Zagabria contro la Croazia, lo staff Azzurro avrà modo, i prossimi 11 e 12 dicembre, di lavorare guardando al futuro.

A Cremona si svolgerà infatti un mini raduno con 15 giocatori che in prospettiva futura potrebbero far parte della Nazionale A. 14 di loro provengono dalla A2, il solo Bolpin è attualmente impegnato in Serie A, con Venezia.

Al Pala Radi di Cremona, casa di Meo Sacchetti, gli Azzurri sosterranno due allenamenti (lunedì pomeriggio e martedì mattina) e chiuderanno il mini raduno con uno scrimmage contro la Vanoli, squadra del CT. Non parteciperà al raduno coach Lele Molin, impegnato con Trento in Eurocup.

I prossimi impegni della Nazionale

I prossimi impegni ufficiali per la Nazionale saranno a febbraio 2018. Nella seconda finestra di qualificazione al Mondiale 2019 gli Azzurri ospiteranno i Paesi Bassi il 23 febbraio e faranno visita alla Romania il 26 febbraio.

I convocati

Tommaso Baldasso (1998, 191, P/G, Virtus Roma)

Riccardo Bolpin (1997, 196, P/G, Umana Reyer Venezia)

Lorenzo Bucarelli (1998,196, G, Pasta Cellino Cagliari)

Francesco Candussi (1994, 211, A/C, Dinamica Generale Mantova)

Lorenzo Caroti (1997, 185, P, Metextra Reggio Calabria)

Tommaso Guariglia (1997, 207, C, Moncada Agrigento)

Marco Laganà (1993, 197, P, Benacquista Assicurazioni Latina)

Matteo Martini (1992, 195, G, FCL Contract Legnano)

Tommaso Oxilia (1998, 200, A, Assigeco Piacenza)

Luca Severini (1996, 204, A/C, Novipiù Casale Monferrato)

Amedeo Vittorio Tessitori (1994, 208, C, Eurotrend Biella)

Marco Timperi (1997, 194, G/A, Dinamica Generale Mantova)

Leonardo Totè (1997, 209, A, Tezenis Verona)

Mattia Udom (1993, 200, A, Tezenis Verona)

Ruben Zugno (1996, 186, P, Moncada Agrigento)

Giocatori a disposizione

Michele Ebeling (1999, 205, A, Pasta Cellino Cagliari)

Andrea Mezzanotte (1998, 207, A/C, Remer Treviglio)

Andrea Pastore (1994, 190, G, Benacquista Assicurazioni Latina)

Giovanni Severini (1993, 197, G/A, Unieuro Forlì)

Lo staff

Commissario Tecnico: Meo Sacchetti

Assistenti: Massimo Maffezzoli, Paolo Conti

Preparatore Fisico: Matteo Panichi

Medico: Sandro Senzameno

Massofisioterapista: Francesco Ciallella

Dirigente Accompagnatore: Roberto Brunamonti

Team Manager: Massimo Valle

Addetto Stampa: Francesco D’Aniello

Addetto ai Materiali: Curzio Garofoli