Viola Myenergy, è ancora big match: a Reggio arriva Sala Consilina

Mercoledì sera alle ore 20.30 al PalaCalafiore non sarà facile: serve la spinta del tifo neroarancio

Ultima del 2023 per la Myenergy Reggio Calabria. Uno spumeggiante percorso cerca continuità, abbracciando le feste di Natale un pubblico sempre più numeroso e galvanizzato dai successi a ripetizione, la vetta della classifica in solitaria e la vittoria nel Big Match ottenuto al Palafantozzi di Capo D’Orlando.

Si gioca la terza di ritorno della stagione regolare per i ragazzi di Coach Cigarini. Myenergy in campo contro un avversario tosto, preparato e temibile come il Sala Consilina, unica formazione campana del girone.

Nella sfida di andata, firmando l’esordio di Illia Tyrtyshnyk, i neroarancio firmarono una ghiotta impresa corsara(70 a 73).

Mercoledì sera alle ore 20.30 al PalaCalafiore non sarà facile: Sala Consilina, squadra ben allenata da Coach Patrizio è una formazione in crescita, quarta in classifica, con nove vinte e quattro perse.

Tre vittorie consecutive, prima Fortitudo Messina e poi, impresa al Palalberti di Barcellona e successo in casa contro Svincolati Milazzo.

L’argentino Frega è il condottiero. Gli ex Catanzaro Moretti e Biordi assicurano affidabilità così come il talento del finlandese Erkmaa e l’ex Nardò Enfie. Completano il roster l’ex Orlandina Triassi e l’ex Rende Arnaut accanto al saltatore Eugenio Cortese.

Sfida, dunque, da prendere “con le molle” per i ragazzi neroarancio, capolista che dovrà rimanere umile e combattiva, così come è stato sin da inizio anno per evitare passi falsi.

Alla partita, in piena sinergia cittadina legata allo sport, sarà presente un’ampia delegazione del team del Bocale Admo Calcio. Arbitrano i fratelli Filesi, Paolo e Matteo di Chiaramonte Gulfi(Rg).

Info Ticketing : i tagliandi della gara sono disponibili – online su Vivaticket ( rivenditore ufficiale Bcenters) – Mercoledì dalle ore 19.00 al Botteghino (con la raccomandazione di arrivare per tempo per non rischiare tempi di attesa).

La gara verrà trasmessa in diretta condivisa sulla nostra pagina social grazie al Media partner ufficiale del club, Reggioacanestro (Rac) con la telecronaca di Giovanni Mafrici. La sfida, verrà trasmessa sempre in diretta, sul canale 87 del Digitale Terrestre dalla Tv Ufficiale del Club Videotouring, in radio sulle frequenze 104,4 e sui social.