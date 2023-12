La brillante Myenergy Viola si aggiudica il big match di Capo d'Orlando

La Myenergy Viola ha affrontato nella tredicesima giornata del campionato interregionale di serie B girone H, in trasferta, Capo d’Orlando. Partono molto bene i neroarancio, il secondo quarto viene gestito dalla squadra di coach Bolignano, la Pallacanestro Viola si rianima prima dell’intervallo. Il terzo quarto vede un allungo della squadra di coach Cigarini. Nell’ultima frazione la compagine di Reggio Calabria gestisce il vantaggio e fa suo lo scontro al vertice.

PRIMO QUARTO

I primi due punti sono di Jasaitis. Agbortabi per il 4 a 0 siculo. Maksimovic per i primi due punti dei neroarancio. Aguzzoli porta il punteggio su 4 pari. Marini per il 6 a 4. Un errore per compagine. Molti falli commessi per la compagine di coach Bolignano. Maksimovic dalla lunetta porta il punteggio sul 6 pari. A Marini risponde Maksimovic. Tyrtyshynk dalla lunetta trasforma entrambi i liberi. Coach Bolignano chiama Time Out. La tripla di Tyrtyshynk vale il +6 della Pallacanestro Viola. Marini dopo l’errore di Gatti segna, risponde da tre capitan Binelli (10-17). Favali dalla lunetta, fa due su due. Binelli si muove bene e realizza. Favali recupera palla e conclude per il -5 dei siculi, risponde ottimamente Cessel (14-21). Favali di nuovo dalla lunetta per un due su due ai liberi. Cessel nuovamente a canestro. Marini risponde dall’angolo. Un errore per compagine. Anche la Pallacanestro Viola esaurisce il bonus a pochi secondi dal termine. La tripla di Marini avvicina i suoi (21-23). Coach Cigarini chiama Time Out. Si chiude con un tentativo per parte la prima frazione di gioco sul punteggio di 21 a 23.

SECONDO QUARTO

Cessel realizza il 21 a 25. Maksimovic per il +6 neroarancio. Palermo trova lo spazio per il canestro del -4 siculo. Aguzzoli porta il punteggio sul 23 a 29. Favali ai liberi sbaglia entrambi i tentativi. La tripla di Jasaitis vale il -3 dell’Orlandina. Un’altra tripla del giocatore siculo vale il 29 pari. Tyrtyshynk riporta subito in vantaggio la compagine di Reggio Calabria. Palermo in lunetta. Cigarini chiama Time Out. Palermo realizza un solo libero su due disponibili (30-31). Jasaitis e poi Favali per il sorpasso siculo (34 – 31). Jasaitis per il +5. Marini per il 38 a 31. Tyrtyshynk per il -5 neroarancio. Gatti per il 40 a 33. Simonetti guadagna la lunetta, esaurito il bonus per entrambe le squadre, trasforma entrambi i liberi. Mentonelli dalla lunetta fa due su due. Mavric fa due su due. Bolignano chiama Time Out. L’ultimo tentativo è dell’Orlandina. Si va all’intervallo lungo sul 42 a 37.

TERZO QUARTO

Marini realizza per i siculi. Simonetti fa due su due. Mavric per il -3 neroarancio. (44-41). Aguzzoli avvicina ulteriormente i suoi. Marini risponde (46-43). Tyrtyshynk e poi Simonetti per il sorpasso della Pallacanestro Viola. Coach Bolignano chiama Time Out. Seck dopo un’ottima circolazione di palla porta il punteggio sul 46 a 49. Tyrtyshynk subisce fallo su un tentativo dalla lunga distanza. Segna tutti e tre i liberi (46-52). Tyrtyshynk subisce fallo, trasforma entrambi i liberi. Aguzzoli in coast to cast segna e subisce fallo. Il libero del giocatore neroarancio vale il +11. Mavric porta il punteggio sul 46 a 60. Fallo tecnico a Palermo, Tyrtyshynk trasforma il libero. Maksimovic dalla lunetta fa due su due (46 – 63). Tyrtyshynk piazza la tripla del +20. Moltrasio fa uno su due. Ancora Moltrasio da tre. Coach Cigarini chiama Time Out. La tripla di Maksimovic per il 50 a 68. Agbortabi fa uno su due. Ultimo tentativo della Viola, si va all’ultimo quarto sul 51 a 68.

ULTIMO QUARTO

Agbortabi fa due su due. Ancora Agbortabi, dopo diversi errori della Viola porta il punteggio sul 55 a 68. Tyrtyshynk dalla lunette fa due su due. Gatti da tre per il -12 dell’Orlandina. Mentonelli da tre per il -9. Diversi errori da parte di entrambe le compagini (61-70). Mentonelli per il -7. Mavric da tre per il 63 a 73. Aguzzoli in step back per il +12 della Pallacanestro Viola. Capo d’Orlando prova la rimonta con diversi tiri da tre. Agbortabi per il 65 a 75. Augzzoli penetra, segna e guadagna un libero che non trasforma. Mentonelli da tre, risponde Seck. Fallo tecnico a Jasaitis. Tyrtyshynk sbaglia il libero. Finale nervoso a 1:22 68-79 il punteggio. Seck subisce fallo, trasforma entrambi i liberi, risponde l’Orlandina. Tyrtyshynk dalla lunetta realizza per fallo tecnico chiamato ai padroni di casa. Seck subisce fallo, sul finire del match, trasforma entrambi i liberi. Bolignano chiama Time Out. Moltrasio porta i suoi sul -12. Ancora Capo d’Orlando. Il risultato è di 74 a 84. Reggio Calabria trionfa in trasferta conto l’ex pari classifica Orlandina.