Viola Reggio Calabria, riempiamo il palazzetto: biglietti a 5 euro

La Viola ha bisogno dei suoi tifosi. Per l’importante gara di campionato al PalaCalafiore contro Eurobasket Roma, che si giocherà domenica prossima 26 febbraio alle ore 18:00, la Viola chiama a raccolta il popolo neroarancio. La società, per l’occasione, ha così pensato ad una promozione dedicata ai suoi tifosi, portando il costo dei biglietti a 6 euro per la Tribuna numerata e a 5 euro in tutti gli altri settori del PalaCalafiore. I ragazzi fino ai 18 anni entreranno gratis.

La prevendita dei tagliandi è iniziata oggi e durerà fino a sabato, 25 febbraio, presso il 3 Store di corso Garibaldi, angolo Inail Calopinace. Nel giorno della partita i biglietti potranno essere acquistati al botteghino del PalaCalafiore, a partire dalle ore 16.

Riempiamo il palazzetto e sosteniamo i nostri ragazzi!

Fonte: http://violareggiocalabria.it

Foto: Edmondo Mavilla